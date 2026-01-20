La cláusula de rescisión de Manex Lozano en el Athletic y su 'no' a Osasuna

El joven delantero navarro, de solo 18 años, se ha convertido en una de las revelaciones de Segunda división con el Racing de Santander, pero está bien atado hasta 2029 por el club bilbaíno, que lo captó hace tres años después que que rechazara incorporarse a la cantera del conjunto rojillo

Al Athletic Club le está saliendo redonda la jugada con Manex Lozano. A sus 18 años, y después de no haber debutado siquiera con el primer filial rojiblanco, el delantero ha dado el salto a Segunda división y está respondiendo con creces a la confianza del director deportivo del Racing de Santander, Chema Aragón, su gran valedor para que se haya convertido en apenas dos partidos en una de las revelaciones de la Categoría de Plata.

Dos goles en tres partidos con el Racing de Santander

Horas después de aterrizar en la capital cántabra, el ariete navarro se estrenó con gol frente al Deportivo de La Coruña. Luego llegó su fallo en el mano a mano ante el barcelonista Joan García en la Copa del Rey. Pero cualquier duda ha sido disipada de inmediato por el jugador cedido por el club bilbaíno, que este pasado fin de semana volvió a ver portería ante la UD Las Palmas para abrir el marcador y firmó además una asistencia para contribuir de manera decisiva a un 4-1 que consolida al cuadro montañés en e liderato.

Ya apunta al primer equipo del Athletic Club

Su irrupción en el fútbol profesional está siendo sencillamente espectacular, después de que esta misma campaña haya debutado con el Basconia en Segunda RFEF (un gol en 14 partidos) y se haya salido con el Juvenil A en la Youth League (seis tantos en seis encuentros). Ya antes de ello, su capacidad rematadora era muy valorada en Lezama, después de las 23 dianas anotadas la pasada campaña en División de Honor. Pero a ello ha sumado una importante evolución táctica en el primer tramo de la temporada y su definitiva eclosión en El Sardinero le convierte en un más que posible 'fichaje' para el primer equipo del Athletic de cara a la próxima temporada.

Su libertad cuesta en torno a 20 millones de euros

Atado hasta 2029, Manex Lozano tiene en su contrato una cláusula de rescisión que ronda los 20 millones de euros, como apunta el diario As, que recuerda que antes de poner rumbo a Lezama, en edad cadete, rechazó la posibilidad de integrarse en la cantera de Osasuna. En su lugar, siguió los pasos de otros como Álex Carril, Pablo Iturria o Beñat García Goñi, una de las grandes perlas del Bilbao Athletic, todos ellos procedentes del Oberena de Pamplona, club convenido con la entidad de Ibaigane.

Siguiendo los pasos de su 'socio' Selton Sánchez

En su caso, el delantero navarro, convocado ya por la selección española sub 19, fue captado con 15 años por el equipo de scouting dirigido por Raúl Loroño y comandado por el director deportivo, Mikel González. Y en apenas tres años, su evolución ha colmado todas las expectativas. Convertido en poco tiempo en nuevo ídolo de la afición del Racing, que lo despidió con una ovación la pasada jornada al ser sustituido por José Alberto López, está llamado a ser el próximo representante de la generación de 2007 en seguir los pasos de Selton Sánchez, su asistente de lujo este mismo curso en la Champions juvenil.