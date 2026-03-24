El Athletic y Yuri llegan a un principio de acuerdo

El club y el veterano lateral izquierdo han mantenido reuniones durante las últimas semanas para llegar a un entendimiento para que el futbolista siga, al menos, una temporada más en la primera plantilla del equipo vasco

El Athletic Club y Yuri han alcanzado un principio de acuerdo para que el lateral izquierod renueve por una temporada más.IMAGO

El Athletic Club está muy cerca de cerrar uno de los asuntos que tenía pendiente en esta recta final de esta temporada y que giraba en torno de la continuidad de Yuri Berchiche. El lateral izquierdo, de 36 años, acaba contrato al término de esta campaña y había aparcado la decisión de renovar su vinculación laboral hasta el verano a pesar de la declaraciones de intenciones que ya había hecho públicamente, Mikel González, director deportivo del club vasco. El Athletic Club y Yuri tienen un principio de acuerdo para renovar el contrato del de Zarautz.

Las negociaciones entre el Athletic Club y Yuri están a punto de culminarse con éxito

El Athletic Club, por medio de sus director deportivo Mikel González, y los representantes de Yuri Berchiche han acelerado las conversaciones en las últimas semanas y ya existe un principio de acuerdo para que el lateral izquierdo renueve por una temporada más según informa As. Un entendimiento que debe quedar ratificado en documentos. No debe haber problemas ya que el Athletic Club espera anunciar la renovación en los próximos días.

El club vasco ha convencido al de Zarautz que debido a su veteranía y a los pequeños problemas físicos que ha ido teniendo en esta temporada se ha mostrado partidario de retrasar la decisión de si continúa o no en el Athletic Club hasta el final de temporada. Un obstáculo que ha superado el equipo rojiblanco.

Yuri Berchiche ha sido muy cauto a la hora de dar el sí a la renovación con el Athletic Club ya que su idea era ver cómo estaba físicamente una vez terminara la temporada. "Ya tengo 36 años, hay que empezar a pensar en otras cosas. Tomaré la decisión a final de temporada. No me quedan muchos partidos y quiero hacerlo lo mejor posible".

Las razones por las que el Athletic Club quería que Yuri siguiera una temporada más

A pesar de esas dudas de Yuri, el Athletic Club tenía muy claro que el de Zarautz debía seguir ya que el club vasco considera al lateral izquierdo un futbolista fundamental de cara a la próxima temporada. De hecho, Mikel González, director deportivo del Athletic Club, no dudó en decir públicamente que contaba con Yuri y que quería que, por tanto, renovara por una campaña más al menos. "Con Yuri es evidente que, a pesar de la edad, compite a un nivel altísimo. Físicamente está preparadísimo. Es un jugador vital, ojalá continúe porque es muy importante para nosotros".

En lo que va de temporada, Yuri ha disputado un total de 32 partidos y 2.589 minutos, dando 4 asistencias, en una temporada con el Athletic Club en la que incluso ha tenido que jugar de central debido a la gran cantidad de lesiones que ha tenido el equipo vasco, demostrando así el lateral izquierdo que está todavía para rendir en la élite del fútbol profesional.