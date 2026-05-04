Yuri Berchiche, camino de la razón número 300 para renovar

El lateral rojiblanco, con su futuro en el aire, cumplirá 300 partidos en Primera división. Su entrega y garra es indiscutible y le hacen ser uno de los futbolistas más usados por Ernesto Valverde en este curso, hecho que juega a favor de Yuri a la hora de negociar su renovación

El Athletic Club sigue pendiente al futuro de Yuri Berchiche. El defensa rojiblanco cumple contrato al finalizar la temporada. A sus 36 años, el lateral sigue siendo una figura fundamental en el Athletic Club, equipo con el que este fin de semana, en caso de jugar, cumpliría 300 partidos en Primera división.

Con su futuro en el aire, Yuri Berchiche va camino a cumplir 300 partidos en Primera división con el Athletic Club. El defensor sigue siendo una pieza clave para Ernesto Valverde y así lo ha demostrado durante toda la temporada. Su renovación está en el aire y depende, en gran parte de su decisión final. "Pero hablar de mi situación ahora mismo sería egoísta. Bastantes problemas tenemos colectivamente hablando. Una vez que se resuelvan esos problemas, ya diré lo que voy a hacer", desvelaba hace poco el lateral, aunque resaltaba que "por ganas" seguiría jugando. Los 300 partidos en Primera división que cumplirá Yuri Berchiche ante el Valencia juegan un papel fundamental a favor del defensa a la hora de renovar y demuestran las ganas que tiene Yuri de seguir jugando.

Y es que el lateral, en una temporada pobre del Athletic Club, ha ejercido como capitán en muchas ocasiones para sacar adelante un vestuario cabizbajo. La garra y la entrega de Yuri han sido clave en momentos puntuales de la temporada, a la vez que su rendimiento. En 37 partidos, el futbolista ha disputado más de 3.000 minutos, siendo uno de los jugadores más usados por Ernesto Valverde.

Aún así, la idea de poner fin a su trayectoria ronda la cabeza de Yuri Berchiche que no descarta colgar las botas en caso de no poder continuar en el Athletic Club. "Cada vez veo mi retirada más cerca y eso hace que salga al campo sin pensamientos, solo a disfrutar del fútbol y del poco tiempo que me queda para retirarme", sostiene el futbolista vasco.

Más trabajo para la directiva del Athletic Club

Ahora, la pelota está sobre el tejado de la directiva del Athletic Club que tiene mucho trabajo por delante de cara al mercado de fichajes. Jon Uriarte, revalida la presidencia tras ser la única candidatura que se ha presentado a las elecciones en la entidad vasca. El bilbaíno será presidente hasta 2030 y comienza su mandato preparando un "plan de acción" para estos 4 años en los que mandará en San Mamés.

Después de Yuri Berchiche, los siguientes en la lista son Lekue, Yeray Álvarez y Rego. El deseo del lateral es renovar por el Athletic, que ha usado al defensor como parche tras una planificación de plantilla que se ha quedado corta. Con Rego, el Athletic Club no tiene prisa puesto que tiene la posibilidad de prorrogar 2 años más su contrato, aunque la idea es hacerle uno más acorde a sus actual rol en el equipo. Por último, el caso de Yeray Álvarez es, con el de Yuri, el que más prisa corre. El central ya ha vuelto tras la sanción y se ha hecho con la titularidad, demostrando que es una pieza fundamental para la zaga rojiblanca.