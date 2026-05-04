Nico Williams encuentra a su socio más deseado: "Me encanta jugar con él"

La estrella del Athletic Club se asoció con Guruzeta para anotar un doblete que refuerza su confianza y la del club para el tramo final de temporada

Nico Williams está de vuelta y el Athletic Club renace. El futbolista rojiblanco anotó un doblete vital ante el Alavés para meter al Athletic Club en la lucha por Europa y refuerza su confianza de cara a un tramo final de temporada crucial. La estrella del Athletic Club aprovechó las dos asistencias de Guruzeta, al que reconoció como su mejor socio dentro del terreno de juego. Nico Williams necesitaba de un aliado sobre el césped y encuentra en Guruzeta la pieza con la que complementarse.

Nada más terminar el encuentro, Nico Williams destacó la importancia de Guruzeta en sus dos goles. Aunque todo el protagonismo recayó sobre el extremo navarro, el joven futbolista quiso poner el foco en el delantero rojiblanco y destacó que le encanta jugar junto a él. "He hecho pared con Guru, me la ha dejado perfecta y solo he tenido que definir. Y la segunda una locura de Guru, con el que me encanta jugar, que me la ha puesto al espacio", subrayó el atacante del Athletic Club.

Y es que Guruzeta asistió hasta en dos ocasiones a Nico Williams para lograr la victoria del Athletic Club. En el primer tanto. Nico Williams cedió el balón al delantero guipuzcoano que, de primeras, filtró el balón rompiendo la defensa del Alavés y dejando en una posición óptima para el gol al extremo internacional español. Con un chut cruzado, Nico Williams hizo el primero. El segundo de ellos, Guruzeta lanzó al atacante al espacio con un pase lejano por arriba para que Nico Williams sentenciase el partido. "De los dos goles me quedo con la picadita. Dicen que no lo he hecho adrede pero si lo hacen otros... ya sabes", comentó Nico Williams tras el duelo.

Nico Williams, con la ayuda de Guruzeta, refuerza su confianza en el Athletic Club

Los dos goles de Nico Williams refuerzan la confianza del futbolista tras una temporada muy difícil. La pubalgia ha obligado en varias ocasiones a parar al futbolista que vuelve a ser fundamental para el Athletic Club. "Han sido meses muy difíciles, no me encontraba del todo a gusto en el campo, pero lo importante es ahora, el presente. Vamos a pelear por estas cuatro finales que tenemos, necesitamos a la afición más que nunca", resaltó Nico Williams que vuelve a ser la baza más fuerte de Ernesto Valverde para cumplir los objetivos de la temporada.

Nico Williams apunta al Mundial con España

Además, el Mundial está a la vuelta de la esquina y Nico Williams desea ser importante para Luis de la Fuente. Su temporada, debido a las lesiones, han condicionado su participación en el combinado nacional. Luis de la Fuente cuenta con el extremo y se frota las manos al ver la actuación de Nico Williams ante el Alavés. El tramo final de temporada será clave para que el atacante llegué al 100% a la cita mundialista.