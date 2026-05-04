César Palacios vuelve a la agenda de fichajes del Athletic

El conjunto de San Mamés vuelve a poner el foco sobre el futbolista del Real Madrid, aunque la política de venta del conjunto blanco y la fina línea de la filosofía del Athletic Club complican su fichaje

La dirección deportiva del Athletic Club peina el mercado de fichajes. Los rojiblancos, tras una temporada decepcionante, se decantan por lanzarse al mercado de fichajes en busca de talento de cara al siguiente curso. Ernesto Valverde ya no será el entrenador del equipo de San Mamés y Edin Terzic apunta a ser su sustituto. Desde el club ya trabajan para no cometer los errores del pasado y anotan en la lista de deseos el nombre de César Palacios. El madridista ya estuvo tanteado por el Athletic Club en el pasado.

Según ha desvelado El Correo, el Athletic Club vuelve a tener en la mira al canterano del Real Madrid. César Palacios apunta a dar el salto esta temporada a un equipo de primer nivel después de que el Real Madrid Castilla se le queda corto. Varios equipos europeos, según adelanta as, siguen la pista del centrocampista. En el Athletic Club gusta y mucho y barajan la forma de poder hacerse con los servicios del joven jugador español. Ya en 2020, el club acercó posturas con el futbolista al que siguieron de cerca los ojeadores rojiblancos, fórmula que repetiría en 2024.

Esta campaña, el mediocentro blanco ha llegado a jugar con el primer equipo del Real Madrid, a las órdenes de Arbeloa, quién lo tuvo en el filial blanco. En LaLiga, César Palacios suma 57 minutos, 6 en la Champions League y 13 en la Copa del Rey. Con el Castilla, el joven futbolista suma 13 goles y 4 asistencias en 28 partidos de Primera Federación.

Cómo encaja César Palacios en la filosofía del Athletic Club

Pero su fichaje está condicionado por dos factores que complican la operación al Athletic Club. El primero de ellos es la filosofía del cuadro bilbaíno. Los rojiblancos solo fichan jugadores nacidos o formados en Euskal Herria. César Palacios nació en Soria, aunque fue registrado en Pamplona nada más nacer. Estaba previsto que el futbolista naciese en Navarra, pero el parto se adelantó. En el Athletic Club se aferran a su DNI dónde aparece el nombre de Pamplona. Su padre, César Palacios, sí es navarro.

La política de venta del Real Madrid choca con los intereses del Athletic Club

Dejando a un lado lo anecdótico de la situación sobre su nacimiento y la filosofía del Athletic Club, el otro gran problema para los de San Mamés es el Real Madrid. La política de venta de jugadores de la cantera del conjunto blanco recoge que el club madridista se guarda un 50% del futbolista, además de poseer un cláusula de recompra en tres años. El caso más reciente es el de Víctor Muñoz, extremo de Osasuna. El Real Madrid traspasó el 50% del jugador por 5 millones de euros, se guardó un 50% del futbolista y además podrá recomprarlos en las primeras 3 temporadas por 8 millones de euros.

Esta política choca con los intereses del Athletic Club. Los rojiblancos no quieren ser un equipo de formación para César Palacios y el Real Madrid, lo que complica el traspaso del joven futbolista.