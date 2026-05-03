Arbeloa responde a la polémica de Mbappé: "No existe un jugador más grande que el Real Madrid

El técnico del cuadro merengue valoró positivamente el encuentro de Vinicius ante el Espanyol y sobre el galo y su lesión, no dudó de su compromiso

El Real Madrid ha sacado adelante este domingo su encuentro ante el Espanyol que en caso de derrota hubiese supuesto que el Barcelona terminase la jornada como campeón de LaLiga EA Sports con el Clásico a la vuelta de la esquina. Pero en el Real Madrid también pudieron ver este domingo las imágenes de Mbappé en un lujoso yate de vacaciones junto a su pareja cuando está en el dique seco con el conjunto blanco.

Sobre Mbappé fue cuestionado Arbeloa tras vencer al Espanyol y el técnico de los blancos no dudó del compromiso del francés ni de ninguno de sus compañeros. Además dejó claro que no hay nadie por encima del Real Madrid. "Mira, yo no dudo del compromiso de ninguno de mis jugadores. Creo que todos saben lo importantes que son estos partidos para nosotros", declaró.

Arbeloa, tajante sobre Mbappé y la última polémica con el Real Madrid

Arbeloa habló de la exigencia de defender la camiseta del Real Madrid: "Cuando defiendes la camiseta del Real Madrid y cuando estás en esta casa, entiendes la exigencia que tiene este club. Somos un club en el que, por suerte, no ha existido, no existe ni existirá un jugador más grande que el Real Madrid. Y yo creo que todos mis jugadores entienden esto perfectamente: lo que representan, dónde están, lo importante que es y la suerte que tienen todos, que tenemos todos, de estar aquí, en el Real Madrid".

Siguiendo sobre Mbappé y las posibilidades de que esté en el Clásico de la próxima semana ante el Barcelona, Arbeloa se mostró optimista a falta de ver su evolución: "Pues mira, vamos a ver con Mbappé cómo está esta semana. Después de las pruebas de la semana pasada parecía que iba a ser un poco más largo, pero vamos a ver cómo evoluciona". También se mostró ilusionado con que pudiese jugar de aquí al final de curso Dani Carvajal: "Carvajal igual: yo tengo todavía muchas esperanzas de que pueda jugar antes de que se acabe la temporada, que se pueda recuperar y pueda despedir la temporada jugando en el campo, que es como se merece Dani Carvajal".

La actuación de un Vinicius líder del Real Madrid

El que no falló este domingo fue Vinicius que tras una primera mitad algo distraído por sus encontronazos con El Hilali, sacó su mejor versión en el segundo tiempo. Arbeloa lo elogió por su faceta en ataque y sus ayudas en defensa: "Es fácil de valorar, porque ha vuelto a hacer un partidazo, metiendo dos golazos, siendo, como tú dices, el líder en la parte ofensiva del equipo, siendo una amenaza total cada vez que coge el balón. Muy agresivo, muy inteligente, como siempre digo, muy valiente, constante. Le he reservado un poco; no quería jugármela a que no estuviese en el Clásico y por eso ha sido el cambio. Porque, otra vez, un partido más en el que ha hecho un gran trabajo, ayudándonos también atrás, que es algo que siempre le agradezco a Vini: ese trabajo que hace ayudando al equipo, ayudando cuando se junta con nuestro mediocampo".

Arbeloa se abraza a Vinicius en el partido de este domingo ante el Espanyol

El talento no le vale al Real Madrid

Arbeloa dejó un mensaje a navegantes a la hora de hablar de correr más y de cómo le duele ver que otros equipos corren más que el suyo: "Yo les digo muchas veces que me duele cuando vemos que todos los equipos corren más que nosotros, y no solo en el hecho de cuando no tenemos el balón, sino también es algo en lo que tenemos que poner el foco incluso cuando tenemos nosotros la posesión. Tenemos que ser un equipo con muchísima más movilidad, tirar muchos más desmarques, que es algo incómodo, porque para que te den un balón tienes que tirar diez desmarques. Y, bueno, necesitamos el compromiso de todos los jugadores para presionar, para defender, para atacar. Creo que, hoy en día, si quieres ser un equipo muy completo, un equipo al que a los rivales les cueste ganar, como dije ayer, el talento solo no vale".