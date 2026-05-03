Otra vez vuelve a lesionarse Mendy

El lateral francés cae en los primeros compases del partido contra el Espanyol y agranda su complicado historial que apenas le ha podido disfrutar de regularidad con los madridistas

Ferland Mendy ha caído nuevamente lesionado y suma una más en lo que va de temporada con el Real Madrid. Apenas pasaban diez minutos del partido que su equipo disputaba este domingo en el RCD Stadium ante el Espanyol cuando nuevamente parecía dañado. Fue en una carrera en la que defendía a campo abierto y tenía que ser sustituido por Fran García.

Habrá que esperar a las pruebas a las que será sometido Mendy, pero los gestos de dolor del futbolista hacen temer por una nueva lesión que, dado los pocos partidos que restan para acabar, podría suponer el cierre de la temporada del francés. El lateral izquierdo se echaba las manos a la parte alta de su cuádriceps en lo que parece un nuevo contratiempo muscular. Mendy no apuntaba al Mundial al no entrar en los planes de Didier Deschamps, por lo que eso sí no cabría hablar de una posible pérdida del Mundial.

Ahora sumaba tres titularidades seguidas en cuatro partidos

En cualquier el historial de lesiones de Mendy es más que significativo y apenas ha podido encontrar la regularidad en el Real Madrid. Sin ir más lejos esta campaña es su cuarta lesión, lo que la da una dimensión de la fragilidad del francés que ahora había enganchado tres titularidades seguidas en los últimos cuatro partidos del equipo.

La cara de Mendy y los gestos tras el percance contra el Espanyol no mostraban únicamente el dolor en sí de la lesión. También eran muestras de la resignación y el enfado por este nuevo contratiempo con el que podría tener que cerrar ya su temporada y que le impide disfrutar de su deseada regularidad.

Un dato llamativo señala que Mendy, tal y como relataba la Cadena Cope, se ha perdido 170 partidos con el Real Madrid de los 393 posibles desde que fue firmado por la entidad del Santiago Bernabéu. Números que muestran los constantes problemas físicos del francés que, cuando está forma es un lateral de máximas garantías, pero que apenas puede tener continuidad por las lesiones.

Firmado en el verano de 2019, Mendy ha disputado un total de 210 partidos en el Real Madrid en siete temporadas. Por ejemplo en la presente campaña el lateral izquierdo francés solo ha podido participar en nueve encuentros. Un problema para el teórico titular del flanco izquierdo madridista por su tendencia a las lesiones que no le permiten desarrollarse con normalidad.