Azpilicueta anuncia su adiós definitivo al fútbol con la camiseta del Sevilla

El central navarro ha comunicado con una emotiva carta que pone fin a sus veinte años como profesional para iniciar su una nueva etapa y el partido de Balaídos será su último baile

César Azpilicueta ha anunciado la mañana de este viernes que pone fin a su etapa como sevillista y que ha tomado la decisión de colgar las botas y retirarse del fútbol de manera definitiva.

Así, a través de un comunicado en redes sociales, el central pamplonica ha transmitido que su carrera como futbolista ha terminado tras 20 años como profesional y una sensacional trayectoria que ha culminado con la permanencia del Sevilla en una temporada en la que las lesiones le han lastrado, pero resultó importante cuando estuvo a disposición de Almeyda y García Plaza.

Azpilicueta se ha despedido por medio de una emotiva carta plena de agradecimiento en la que repasa su extensa y productivo periplo futbolístico y se siente orgulloso de todo lo conseguido, y explica que ahora empieza una nueva etapa lejos del césped

La carta de despedida de Azpilicueta.

"Querido fútbol: Hoy quiero compartir que esta temporada será la última de mi carrera como futbolista profesional. Tras tantos años cumpliendo mi sueño, siento que ha llegado el momento de iniciar una nueva etapa", arranca su adiós el navarro, que ha abierto su corazón para despedirse.

"Siendo sincero, aunque me he intentado preparar para este momento, me ha costado escribir esta carta. Después de veinte temporadas como profesional, muchas personas han sido importantes a lo largo de mi carrera.

Cuando, de niño, en Pamplona, di mis primeras patadas al balón con mis compañeros de colegio, nunca imaginé el increíble viaje que me esperaba. Estoy agradecido por cada momento: las victorias, las derrotas duras, los retos y, sobre todo, por las personas que he conocido y las amistades que he hecho.

A mis compañeros, entrenadores y a cada miembro del staff de todos los clubes en los que he tenido la suerte de estar: gracias por ayudarme a crecer como persona y como jugador cada día. Llevar las camisetas de CA Osasuna, Olympique de Marsella, Chelsea FC, Atlético de Madrid y Sevilla FC, y representar a mi país en los escenarios más grandes, ha sido un verdadero privilegio. Cada momento ha significado mucho para mí.

A los aficionados: vuestra pasión y vuestro apoyo me inspiraron a dar lo mejor de mí cada día. Vuestra confianza en mí, especialmente en los momentos difíciles, hizo que los buenos fueran aún mejores. Espero que hayáis visto a un jugador que siempre dio todo por vuestros colores, con orgullo y corazón.

A mi familia, que siempre ha estado a mi lado y me ha animado en los momentos duros: vuestro amor y apoyo significan todo para mí. Espero que os sintáis orgullosos. No habría logrado nada de esto sin vosotros a mi lado en este viaje.

El fútbol me ha enseñado muchos valores: trabajo en equipo, sacrificio, humildad y respeto. Me ha permitido conocer nuevos países, culturas e idiomas. Mi corazón está lleno de gratitud y de recuerdos que llevaré conmigo en los próximos desafíos. Con cariño".

Su último partido, mañana en Balaídos

Tras oficializar su retirada, este sábado disputará el último partido de su carrera, en el partido en Balaídos que enfrenta al Celta con el Sevilla.

Un adiós como nervionense que quizás no habría sido tal si hubiera alcanzado el número de partidos para su renovación automática por una temporada más, si bien es probable que se trate de una decisión que llevaba tiempo meditando. El adiós de un grande del fútbol que ahora comienza una nueva etapa como comentarista.