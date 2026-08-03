Carlos Alcaraz regresa a las pistas por sorpresa

El jugador español, quien cayó lesionado de su muñeca derecha hace meses y se vio obligado a renunciar a estar en los Grand Slam de Roland Garros y Wimbledon, ve la luz al final del túnel de cara a la recta final de 2026

Nuevo look, nueva sonrisa y nuevos retos. Carlos Alcaraz ha dejado atrás el 'bajón' que supuso su grave lesión en la muñeca derecha para, ahora así, tenerle de regreso en las pistas, algo que ha hecho por sorpresa este lunes 3 de agosto realizando un entrenamiento en el complejo deportivo Arena, situado en la Playa de San Juan de Alicante, donde su presencia generó una gran expectación entre los clientes del centro y numerosos curiosos.

Ya restablecido de sus conocidos problemas físicos, el murciano –actual número dos del mundo– se ejercitó durante la mañana en una de las pistas sintéticas de las instalaciones para preparar su regreso al circuito en el Masters 1.000 de Cincinnati, que se disputará del 13 al 23 de agosto.

Carlos Alcaraz despierta pasiones con su regreso

Como no podía ser de otra manera, la noticia de la presencia de Alcaraz en las pistas alicantinas se extendió rápidamente por el complejo y decenas de aficionados acudieron a las instalaciones para seguir de cerca el entrenamiento del tenista, a quien como podemos constatar en las imágenes se le vio muy ágil.

Pese a las buenas sensaciones, Alcaraz no quiere correr más de la cuenta. El jugador de El Palmar no compite desde el pasado 14 de abril, en la primera ronda del Trofeo Conde de Godó. Un día después, unas molestias en la muñeca derecha le obligaron a renunciar a la competición.

Como todos sabemos, la lesión apartó a Alcaraz de la gira europea de tierra batida y le impidió defender su título en Roland Garros, además de disputar la temporada de hierba y el torneo de Wimbledon. Exacto, no pudo estar en ninguno de esos dos Grand Slams.

El Masters 1.000 de Cincinnati, el momento de la vuelta de Alcaraz

Ya mirando al futuro con cierto entusiasmo, será el Masters 1.000 de Cincinnati el que supondrá la vuelta a la competición de Alcaraz antes de afrontar el Abierto de Estados Unidos. Allí, en norteamérica, defenderá el título conseguido en 2025, cuando se impuso en la final del US Open a Jannik Sinner por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4. Por cierto, también ganó en 2022, en el que fue el primer major que conquistaba en su carrera.

Alicante es un territorio conocido para el tenista murciano, que pasó en la provincia algunos de los años más importantes de su formación deportiva bajo la dirección de Juan Carlos Ferrero en la academia que el exnúmero uno del mundo mantiene en Villena.