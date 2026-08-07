Dani Mérida sigue los pasos de Jódar y asalta el Top-50 tras ganar a Alex Michelsen en Montreal

El tenista madrileño ya está en octavos de este Master 1.000 y se ha asegurado, por primera vez, estar entre los 50 mejores del mundo

Viendo la temporada que está haciendo y cómo está brillando en todas las superficies, se podía esperar ver a Rafa Jódar brillar en la gira de pista rápida norteamericana, pero es que no es el único español. Su paisano Dani Mérida sigue sus pasos y, tras ganar el primer partido de su carrera, en pista rápida, en el ATP Tour, ha metido la directa y ya está en octavos de final en Montreal.

Además, el madrileño lo está haciendo a lo grande, venciendo a tenistas que están o han estado entre los 30 mejores del mundo. Si hace dos días derrotó al francés Ugo Humbert, este viernes lo ha hecho con el estadounidense Alex Michelsen.

Este resultado le mete ya entre los 50 mejores del mundo, ya que provisionalmente es el 48. Y llega con opciones de seguir avanzando, pues en la siguiente ronda le espera el verdugo de Alex Zverev en segunda ronda, el neerlandés Tallon Griekspoor.

Ante Michelsen, además, demostró una confianza en sí mismo total. Sacaba para ganar el partido en dos sets (5-4), cuando reaccionó el norteamericano, igualaba el set y le daba la vuelta en el 'tie break'. Lo que parecía un punto de inflexión lo convirtió el madrileño en una sentencia, ya que se activó rápidamente en la tercera manga y sentenció al ganar los cinco primeros juegos del set.

El 6-4, 6-7(4) y 6-1 transmite lo igualado que estuvo todo en los dos primeros sets y la superioridad del tenista español en el último, cuando a priori parecía más tocado mentalmente.

Oportunidad de Mérida ante Griekspoor

Dani Mérida jugará por primera vez los octavos de final de un Master 1.000 y peleará ante un Griekspoor que ha ganado, también en tres sets, al italiano Matteo Arnaldi por 3-6, 6-4 y 6-3.

Al igual que el madrileño, su próximo rival se ha convertido en una de las sensaciones del torneo. Ya eliminó al gran favorito en su debut, pero después ha hecho lo propio con Sonego y Arnaldi. Ninguno de los dos partía como cabeza de serie en este torneo y uno de ellos estará entre los ocho mejores.

Un Master 1.000 sin 'estrellas'

En un Master 1.000 donde sólo queda un Top-10 (Ben Shelton) y en el que hay una debacle de favoritos desde la primera ronda, el último en caer ha sido el también estadounidense Frances Tiafoe, que se ha retirado cuando perdía con el francés Arthur Rinderknech y ha desaprovechado una gran ocasión para avanzar rondas en un cuadro con muchas sorpresas.

De los cabezas de serie que quedan vivos, tras Shelton -que está jugando con Bergs- están Lehecka y Jódar, que se enfrentan entre sí en octavos, Learner Tien, Luciano Darderi, Tommy Paul, Jakub Mensik o Arthur Fils. Uno de ellos será campeón.