De la Fuente: "Francia ha crecido, pero nosotros también"

Luis de la Fuente compareció en la previa de la semifinal del Mundial ante Francia con un mensaje de confianza. El seleccionador aseguró que España llega preparada para un duelo de máxima exigencia, elogió el crecimiento del conjunto francés y confió en imponer el estilo de la Roja después de analizar los fallos de Francia

A horas para el partido decisivo de Luis de la Fuente, el seleccionador ha comparecido en la sala de prensa de Dallas. El entrenador está completamente confiando en las posibilidades de su equipo, aunque advirtió de la dificultad del rival y dejó claro que España llega preparada para competir por un puesto en la final.

"Lo de ser favoritos no significa nada"

Luis de la Fuente fue cuestionado por las declaraciones de Didier Deschamps, que situó a España como favorita para alcanzar la final. Sin embargo, el seleccionador español evitó entrar en ese debate y restó importancia a las etiquetas, convencido de que en un partido de este nivel los pronósticos quedan en un segundo plano. "Lo de ser favoritos no significa nada. Nos enfrentamos dos grandes selecciones", aseguró el técnico, que recordó una reflexión que suele compartir con Joaquín Caparrós para explicar por qué no da valor a los elogios previos. "Siempre me recuerda que cuando alguien te da tantos halagos se preguntaba si se presentarán", comentó entre risas.

Para De la Fuente, el partido estará marcado por los detalles y por la capacidad de cada equipo para imponer su propuesta futbolística, más que por cualquier condición de favorito que pueda otorgarse desde el exterior.

El seleccionador reconoció que Francia cuenta con algunos de los mejores futbolistas del panorama internacional, aunque dejó claro que España también dispone de un grupo preparado para competir de tú a tú con cualquier rival. Durante los últimos días, el cuerpo técnico ha trabajado minuciosamente el análisis del conjunto francés. "Los tenemos muy estudiados. Nos conocemos muy bien. Tiene futbolistas de una dimensión excepcional, pero nosotros también. Tenemos que imponer nuestras características y minimizar las del rival", explicó De la Fuente, convencido de que la personalidad con balón volverá a ser una de las claves del encuentro.

Además, destacó la evolución que ha experimentado el combinado francés desde la pasada Eurocopa, aunque recordó que España también ha dado un paso adelante en ese mismo periodo. "Es mejor selección. Han ido creciendo. Las prestaciones son superiores ahora. Nosotros también somos mejores equipos ahora", afirmó.

Pedri y Fabián mantienen la incógnita

Una de las principales dudas de cara al once inicial de este encuentro está en el centro del campo. Pedri y Fabián Ruiz son dos de las piezas más importantes del equipo y el seleccionador evitó desvelar cuál será su apuesta para la semifinal.

De la Fuente dejó abierta la posibilidad de que ambos compartan protagonismo desde el inicio. "Cada uno tiene sus virtudes. Nos ofrecen lo que nosotros necesitamos. Pueden jugar los dos juntos también. Si tengo esa duda, pondremos a los dos", señaló.

El técnico insistió en que disponer de futbolistas con perfiles diferentes supone una ventaja y recordó que el nivel de la plantilla le permite afrontar cualquier decisión con total tranquilidad.

Lo que si tiene claro es que Lamine Yamal lo va a dar todo, pero también lo quiso proteger a su estrella. "Tiene que estar tranquilo y disfrutar. Fuera ansiedad. El gran día de Lamine en el Mundial está por llegar, así que espero que sea mañana. Y si no, en la final, si podemos pasar".

El seleccionador también habló sobre Mikel Merino y aprovechó para poner en valor el nivel de toda la convocatoria. "Tengo mucha suerte porque hay 26 futbolistas que podrían ser titulares mañana. Me equivoco poco porque, ponga al que ponga, son todos muy buenos".

Asimismo, recordó que siempre hay margen para seguir creciendo. "Siempre estamos aprendiendo. Siempre les digo que se puede mejorar porque si no, no es suficiente para la siguiente competición".

El último enfrentamiento entre España y Francia terminó con un espectacular 5-4. De la Fuente espera que las lecciones aprendidas sirvan para evitar un final similar. "Son partidos diferentes. Francia también habrá sacado conclusiones. Trataremos de resumir escenarios favorables y aprender de los errores. De un 5-1 pasamos a un 5-4, intentaremos que no se repita".

El sueño de levantar el Mundial

Más allá del partido ante Francia, Luis de la Fuente también habló del gran objetivo que persigue esta generación de futbolistas: conquistar el Mundial. El seleccionador reconoció que levantar el trofeo supondría culminar un proyecto construido durante años, en el que muchos de los actuales internacionales han crecido bajo su dirección desde las categorías inferiores de la selección española. "Ganar un campeonato del mundo sería la guinda perfecta. Es difícil, pero... ¿y si sí?", afirmó con una sonrisa, dejando entrever la ilusión con la que afronta el reto. Aunque, insistió en que un éxito de semejante magnitud no llega por casualidad y que detrás de cualquier logro hay un enorme sacrificio colectivo.

También compartió la filosofía con la que afronta este tipo de retos y le enseña a sus jugadroes. "Julio César decía que no hay un gran logro sin sufrimiento y yo suscribo esa frase. Si quieres conseguir algo importante, hay que dejar algo en el camino y sufrir mucho". explicó, convencido de que el camino hacia un título mundial exige compromiso, trabajo y capacidad para superar los momentos de dificultad.

Un recuerdo para su familia y una petición diaria

En el tramo final de su comparecencia, el seleccionador se emocionó al recordar a su padre y a su hermano fallecido. "Mucho. Todos los días me acuerdo de ellos. De mis padres y de mi hermano que falleció hace tres años. Gracias por la pregunta".

Por último, confesó que la fe forma parte de su rutina, aunque no pide victorias. "Rezo todos los días. No para ganar, porque sería injusto pedir que no ayude al rival. Lo que le pido a Dios es salud".