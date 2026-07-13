Rob Dieperink, árbitro apartado antes del Mundial, fallece a los 38 años

El colegiado de países bajos apareció muerto sin que se hayan conocido las causas del fallecimiento. Dos meses antes de la cita mundialista fue retirado de la lista de preseleccionados por un supuesto caso de agresión sexual que fue desestimado por falta de pruebas

Rob Dieperink, colegiado de 38 años de Países Bajos recibía pocos meses antes de empezar el Mundial la noticia de que quedaba fuera de la lista de preseleccionados a consecuencia de un caso supuesta agresión sexual del que se le acusaba en Inglaterra. Finalmente la acusación a la que se enfrentaba en Inglaterra quedó desestimada por falta de pruebas.

Pero este cambio en la acusación que finalmente quedó en nada sobre Rob Dieperink no le permitió terminar siendo seleccionado para arbitrar en el Mundial. Este lunes 13 de julio se ha conocido que el colegiado de Países Bajos ha fallecido sin que hayan trascendido las circunstancias de su muerte. Desde la Federación Neerlandesa de Fútbol se publicó un mensaje en el que lamentaban la muerte del colegiado Rob Dieperink: "Estamos conmocionados y profundamente entristecidos por el fallecimiento de Rob Dieperink. Con Rob, perdemos a un árbitro muy valioso, pero sobre todo a un colega amable y dedicado. Nuestros pensamientos están con su familia, amigos y todos aquellos que le eran queridos. Les deseamos mucha fuerza y fortaleza para sobrellevar esta gran pérdida".

La escandalosa detención de Rob Dieperink después de un encuentro de Conference League

La detención de Rob Dieperink fue un escándalo ya que se produjo horas después del encuentro de ida de cuartos de final de la Conference League entre el Crystal Palace y la Fiorentina. En dicho partido, Rob Dieperink actuaba en el VAR y su detención se produjo en su hotel después de una denuncia por agresión sexual de una joven de 17 años. El caso se archivó por falta de pruebas pero a pesar de esto, la FIFA no rectificó en su decisión de excluir al colegiado de Países Bajos de la lista de preseleccionados para acudir al Mundial como asistente del VAR.

Rob Dieperink, colegiado internacional que estuvo presente en la Eurocopa 2024 y los Juegos Olímpicos

Rob Dieperink siempre defendió su inocencia y apostó en una entrevista para 'De Telegraaf' por su total cooperación con la policía, la FIFA, la UEFA y la propia Federación neerlandesa. "Me entristece profundamente haber sido acusado injustamente. Desde el principio, he cooperado plenamente con la investigación policial y también con FIFA, UEFA y la Federación", declaró el colegiado que este lunes 13 de julio ha aparecido muerto a los 38 años en circunstancias que no se han hecho públicas por le momento.

El último partido de Rob Dieperink fue el 11 de julio de 2026

Rob Dieperink aspiraba a estar presente en su tercer gran evento futbolístico tras participar como colegiado en la Eurocopa de 2024 y en los Juegos Olímpicos de París 2024. Rob Dieperink inició su carrera como árbitro de la Eredivise en 2017 y ahí empezó su crecimiento. Rob Dieperink volvió a ejercer como colegiado hace escasos días, concretamente el 11 de julio en un partido amistoso de pretemporada entre el Go Ahead Eagles y el FC Apollon Limassol.