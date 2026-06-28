Jordania 1-3 Argentina: Messi vuelve a meter miedo en el Mundial

Los de Scaloni firmaron su tercer triunfo de esta fase de grupos y Leo el gol número 19 en su historia con los mundiales. Lo Celso y Lautaro Martínez adelantaron a la albiceleste en el primer tiempo y Tamari recortó distancias en el 55. El jugador del Inter Miami hizo el tercero en el 80

El encuentro entre Jordania y Argentina de esta pasada madrugada era posiblemente el que menos historia tenía del grupo J ya que tanto americanos como africanos ya tenían su billete para dieciseisavos de final y para regresar a casa eliminados. En esa tesitura, Scaloni decidió darle descanso a Leo Messi y no colocarlo de titular. Después del encuentro, el propio técnico de Argentina aclaró que a Messi no le interesa hacer historia y sí estar en las mejores condiciones posibles para sumar un nuevo Mundial con la albiceleste.

Lo Celso y Lautaro Martínez noquean a Jordania

Argentina ya estaba clasificada pero eso no quitaba que al cuadro dirigido por Scaloni no le apeteciese sumar un tercer triunfo en esta fase de grupos, algo que solo México y Francia habían hecho hasta el momento. Poco tardó Argentina en avisar cuando en el seis, un gran pase filtrado terminó en gol de Lo Celso. El colegiado no lo dudaba y lo anulaba por fuera de juego.

Argentina no se desmoronó y siguió buscando con todo la portería de Jordania para hacer el primero, ahora sí, en el 19 por mediación de un gran libre directo lanzado por Lo Celso. Argentina golpeaba primero tal y como había pasado en todos los encuentros de esta fase de grupos.

Al filo de la media hora, el colegiado revisaba una patada en el rostro de Senesi que en una primera acción no señaló. Tras consultar al VAR la decisión era clara, había penalti. Lautaro Martínez se encargaba de transformarlo en el 31 para hacer el 0-2. Argentina, con Otamendi como protagonista, tuvo otra gran oportunidad al filo del descanso.

Argentina sentencia con Messi haciendo un nuevo gol

En el arranque del segundo tiempo vio Argentina como nuevamente le anulaban un gol por fuera de juego de Lautaro Martínez. Curiosamente los dos autores de los goles hasta el momento de Argentina habían sufrido la anulación de un gol. Jordania se animó y en el 55 recortó diferencias con una gran triangulación que acabó en un centro raso desde la derecha que remató al fondo de las mallas Tamari.

Ahí Argentina, de la mano de Scaloni, daba entrada a Messi que rápidamente tomaba el brazalete de capitán de la albiceleste. No tardó demasiado Leo Messi ya que en el 80, con una gran ejecución de libre directo, superó al guardameta jordano superando la barrera por abajo y sorprendiendo, una vez más, a todos los presentes. Leo Messi sumaba su gol número 19 en la historia de los mundiales y de paso borraba cualquier posibilidad de que Jordania buscase el empate.

Ficha técnica:

1. Jordania: Abulaila; Nasib, Abudahab (Abuzraiq, m.90), Alarab, Haddad, Alrawabdeh, Abutaha, Alrashdan ((Jamous, m76), Olwan (Obaid,m.90), Fakhoury (Almardi, m.46), Azaizeh (Altamari, m.46).

Seleccionador: Jamal Sellami (MAR).

3. Argentina: Emiliano Martínez; Giuliano Simeone (Valentín Barco, m.71), Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Gio Lo Celso (Thiago Almada, m.60); Nico Paz (Alexis McAlister, m.60); Julián Álvarez (José Manuel López, m.83) y Lautaro Martínez (Leo Messi, m.60).

Seleccionador: Lionel Scaloni.

Goles: 0-1, m.19: Lo Celso. 0-2, m.30: Lautaro Martínez, de penalti. 1-2, m.55: Altamari.1-3, m.80: Messi.

Árbitro: István Kovács (Rumanía). Amonestó a los jordanos Abutaha, Alarab y Abudraiq.

Incidencias: Partido de la tercera jornada del grupo J disputado en el estadio AT&T de Arlington ante 70.649 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por las víctimas de los terremotos de Venezuela.