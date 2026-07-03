El Real Madrid pide un buen dinero por Álvaro Carreras: 45 millones de euros

El lateral izquierdo no ha convencido en su primera temporada y el club blanco está abierto a dejarle salir porque José Mourinho, su nuevo entrenador, tampoco lo considera indispensable o insustituible. Su marcha se dará siempre y cuando llegue una oferta que satisfaga al Real Madrid

La mala temporada pasada que hizo el Real Madrid, en la que el club blanco no ganó ningún título, ha provocado que haya futbolistas que han quedado señalados y que, por tanto, están en la rampa de salida durante este mercado de fichajes de verano. Uno de los que cuentan con más opciones de marcharse es Álvaro Carreras, quien llegó la campaña pasada, ya que el lateral izquierdo no ha convencido y José Mourinho, el nuevo entrenador, no lo considera intocable. Una salida que sólo se dará si llega una oferta que haga que el Real Madrid recupere lo invertido en su día.

El Real Madrid pide unos 45 millones de euros por Álvaro Carreras

Álvaro Carreras está en el escaparate ya que el Real Madrid considera que es uno de los futbolistas prescindibles de cara a la próxima temporada. El lateral izquierdo incluso tiene precio ya que el club blanco pide unos 45 millones de euros según señala el periodista Carlos Carpio.

Esa es la cantidad de dinero que justamente el Real Madrid invirtió para fichar a Álvaro Carreras, que fueron a parar al Benfica, el verano pasado. Por tanto, el club blanco lo que busca es, al menos, no perder nada de dinero con un activo que no ha cumplido las expectativas.

Álvaro Carreras, de 23 años y que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2031, fue una de las apuestas que el Real Madrid hizo el verano pasado, siendo una petición expresa del anterior entrenador Xabi Alonso. Con el despido del técnico vasco, el de Ferrol perdió todo el protagonismo y ahora el Real Madrid quiere venderlo.

La situación de Álvaro Carreras en el Real Madrid y en el mercado de fichajes de verano

Álvaro Carreras tiene muy difícil hacerse con un sitio en el Real Madrid de la temporada que viene ya que José Mourinho ha llegado con ideas nuevas y lo primero que ha pedido es el fichaje, que ya ha sido concedido, de Marc Cucurella para el lateral izquierdo.

Esto hace que Álvaro Carreras se queda prácticamente sin opciones de jugar en el Real Madrid ya que en la plantilla también sigue Ferland Mendy, que está lesionado y al cual no se le espera, y Fran García, al que el Real Madrid también le busca salida en este mercado de fichajes de verano.

Álvaro Carreras está en la agenda del Chelsea en donde el nuevo entrenador es Xabi Alonso, su principal valedor, si bien es cierto que en esta ocasión el de Tolosa está más interesado en fichar a Pep Chavarría, lateral izquierdo del Rayo Vallecano, que al futbolista del Real Madrid el cual tampoco va a regalar a un jugador que tiene contrato a largo plazo y que aún puede mejorar tras una primera temporada en la que no dio su mejor rendimiento.