Enzo Fernández no entra en los planes del Real Madrid

La entidad madridista, a través de un comunicado, señala que no ha hecho movimiento alguno por el argentino ni tiene intención de hacerlo

El Real Madrid ha negado cualquier tipo de interés ni movimiento por Enzo Fernández, centrocampista del Chelsea que había sido relacionado con el interés del conjunto blanco. De manera rotunda la entidad madridista ha querido despejar cualquier duda en este sentido y ha descartado al argentino para su proyecto.

La entidad madridista, a través de un comunicado, ha explicado que "no ha realizado gestión alguna, ni directa ni indirecta, encaminada a la contratación del citado jugador y, asimismo, no tiene intención alguna de acometer dicha operación". No entra por tanto Enzo Fernández en los planes del Real Madrid que entrenará Jose Mourinho.

El Real Madrid señala expresa su "máximo respeto" por Enzo Fernández y por el Chelsea

Además, el Real Madrid presidido por Florentino Pérez ha señalado que "desea expresar su máximo respeto por Enzo Fernández, un gran futbolista cuya trayectoria y calidad son sobradamente conocidas, así como por el Chelsea FC, club con el que mantiene una excelente relación institucional".

El Real ha querido manifestar que "precisamente por el respeto que merece una entidad como el Chelsea FC y por los principios de lealtad institucional que siempre han presidido la actuación del Real Madrid, el club considera necesario desmentir categóricamente unas especulaciones que carecen de fundamento y que no responden a la realidad".

Enzo Fernández, cotizado jugador con seis años más de contrato con el Chelsea

De 25 años y 1,78 metros, Enzo Fernández pertenece al Chelsea con el que tiene contrato hasta el verano de 2032. Se trata de uno de los jugadores más cotizados en el mediocampo y en estos momentos se encuentra disputando el Mundial con la selección de Argentina con la que busca revalidar el título de campeón del mundo logrado en Qatar 2022.

El nombre de Enzo Fernández había aparecido como un posible refuerzo para el nuevo proyecto que el Real Madrid diseña con vistas a la temporada que viene en la que Jose Mourinho volverá a sentarse en el banquillo madridista en su segunda etapa trece años después. Sin embargo, no formará parte de él argentino.

Los tres fichajes confirmados del Real Madrid

El Real Madrid ha sido hasta el momento uno de los equipos más activos en este primer tramo del mercado de verano. De momento son tres los fichajes confirmados por la entidad madridista. Se trata Marc Cucurella, que llega procedente del Chelsea por 60 millones de euros; Bernardo Silva, que hace lo propio con la carta de libertad bajo el brazo tras acabar su vinculación con el Manchester City; y de Ibrahima Konaté, quien aterriza en el Santiago Bernabéu también libre después de jugar en el Liverpool.

Habría que añadir un cuarto futbolista aunque no se le ha dado oficialidad aún a su llegada. Es Denzel Dumfries, lateral derecho del Inter de Milán. Todo apunta a que no quedará ahí el capítulo de fichajes del Real Madrid que busca darle una vuelta a su plantilla de cara a la temporada que viene, después del pobre bagaje que ofreció la pasada campaña.