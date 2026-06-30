La opción de Camavinga para hacer caja

El francés es uno de los jugadores que podrían protagonizar una venta veraniega en el conjunto blanco que necesita dar salida a futbolistas y recibir dinero para reinvertir

La hoja de ruta del Real Madrid para este mercado de verano pasa por dar salida a algunos jugadores. Tanto por la necesidad de aligerar la plantilla en cuento a efectivos, también por la conveniencia de hacer caja para futuras operaciones. En este segundo apartado aparece el nombre de Eduardo Camavinga.

El centrocampista no vivió la pasada campaña su mejor año. Su rendimiento en el Real Madrid incluso le llevó a quedarse fuera del Mundial con la selección francesa. Ahora, según el Diario AS, Camavinga podría ser uno de los candidatos principales para que la entidad madridista haga una gran venta este verano con la que afrontar otras operaciones.

Camavinga tiene tres años más de contrato con el Real Madrid

No sería a cualquier precio porque en el Real Madrid también valoran las cualidades de Camavinga, por más que la temporada pasada no fuera la mejor. Un año que incluso quedó marcado por la expulsión que el francés protagonizó contra el Bayern de Múnich en la Champions League. Además al futbolista le quedan aún tres años más de contrato con la entidad del Santiago Bernabéu.

De momento el mercado se mueve despacio, en parte condicionado por el Mundial. Seguramente el Real Madrid sea uno de los principales animadores, con nombres ya anunciados como los de Bernando Silva o Marc Cucurella. Sin embargo, no han llegado grandes ofertas por futbolistas con los que pueda hacer caja.

Camavinga está tasado por encima de los 50 millones de euros

Suceda igualmente con Camavinga, sin Mundial de vacaciones hasta el próximo 13 de julio cuando arranque la pretemporada de Jose Mourinho. La Premier League o el Inter de Milán, en su día interesado por el futbolista, son posibles candidatos que pueden aparecer según avance el mercado.

Con todo debería ser una oferta que permitiera que el Real Madrid se rearmara económicamente, ya que para el simple hecho de liberar espacios ya hay otros candidatos en el plantilla blanca. El valor de mercado de Camavinga, por ejemplo señala el portal especializado Transfermarket, es de 50 millones de euros. Una estimación que puede orientar sobre lo que el club que preside Florentino Pérez puede pedir por desprender del que fuera jugador del Stade Rennais.

Camavinga, que vivió un año convulso como todo el equipo, disputó 43 partidos la temporada pasada con el Real Madrid

La temporada pasada Camavinga participó en 43 oficiales con el Real Madrid entre la distintas competiciones, aunque únicamente en 23 de ellos fue titular. Dos goles y una asistencia logró el jugador que, como todo el equipo, vivió un año convulso con Xabi Alonso primero como entrenador y luego Álvaro Arbeloa.

Ahora llega Jose Mourinho al Real Madrid en su segunda etapa. Lo hace con mando en plaza, tal y como se puede comprobar con los fichajes. También la opinión del técnico portugués será fundamental para aclarar el futuro de Camavinga, quien también quiere resetear y comenzar con fuerza la nueva campaña.