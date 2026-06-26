Los viajes de ida y vuelta de Nico Paz entre el Como 1907 y el Real Madrid

El hispano-argentino jugará en el equipo italiano finalmente después del acuerdo alcanzado entre clubes con 60 millones de euros que deberán pagar los de Cesc Fábregas para cumplir así el deseo del futbolista

Aunque Nico Paz está concentrado con la selección de Argentina con la que está disputando el Mundial, el futbolista está viviendo estos días una serie de viajes, en el sentido figurado, entre el Como 1907 y el Real Madrid. Negociaciones, movimientos y recompras que apuntan a que finalmente el talentoso centrocampista seguirá jugando en el conjunto italiano que entrena Cesc Fábregas.

Y es que en las últimas horas, según apunta el periodista Fabrizio Romano, el Real Madrid y el Como 1907 han llegado a un acuerdo para que Nico Paz sea nuevamente futbolista del club italiano. Todo a cambio de 60 millones de euros y con una nueva opción de recompra para la entidad madridista de 80 millones de euros.

El Real Madrid le había dado de plazo al Como 1907 hasta el próximo lunes para hacerse con Nico Paz

Un 'contramovimiento' después de que días antes el Real Madrid decidiera ejercer el derecho de recompra que tenía sobre Nico Paz, que caducaba el próximo 30 de junio, valorado en 9 millones de euros. La entidad de Florentino Pérez lo ejecutó aunque le ofreció al Como 1907 la posibilidad de fichar en exclusiva hasta el lunes al jugador por 60 millones de euros. Dicho y hecho. Salvo giro final inesperado, el hispano-argentino seguirá en la Serie A.

En ese acuerdo el Real Madrid mantendrá, además, el control del futbolista con un porcentaje de una posible venta a un tercero y también sería partícipe de la decisión de este hipotético movimiento. Una condición que une a la señalada cláusula de recompra de 80 millones de euros con la que nuevamente podría hacerse con Nico Paz.

El deseo de Nico Paz de mantenerse en el Como 1907 con Ces Fábregas y jugar la Champions League

En todo este asunto mucho ha tenido que ver el deseo del propio futbolista. Nico Paz ha firmado dos años extraordinarios en el Como 1907, al que llegó en el verano de 2024 por 6 millones de euros pagados al Real Madrid. El mediapunta se ha ido desarrollando a las órdenes de Cesc Fábregas para convertirse en uno de los jóvenes más talentosos del campeonato italiano.

El Como 1907, además, lograba esta última temporada la clasificación para la Champions League. Un contexto ideal para Nico Paz, que mantiene una extraordinaria relación con Cesc quien también ha apretado para que el futbolista siguiera a sus órdenes. Finalmente la intención del jugador, que incluso ha llegado al Mundial con Argentina, ha sido decisiva.

Los números de Nico Paz con el equipo italiano han sido realmente llamativos en las dos temporadas en las que ha militado en el Como. Un total de 75 partidos, en los que ha marcado 37 goles y ha dado un total de 24 asistencias. El futbolista ha preferido mantener ese estatus de futbolista importante en el equipo de Cesc, consciente de la competencia que tendría en el Real Madrid en el que, por ejemplo, este nuevo curso contará con la presencia del portugués Bernardo Silva.