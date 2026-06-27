La necesidad de aligerar plantilla en el Real Madrid

Los blancos han sido de los más activos con los fichajes, aunque también necesita hacer hueco con nombres propios que aparecen como candidatos a poder salir este verano

El Real Madrid ha sido uno de los equipos más activos en el primer tramo del mercado de verano con varias incorporaciones. Cucurella, Bernardo Silva, Konaté y Dumfries jugarán en el Santiago Bernabéu. Sin embargo el nuevo proyecto madridista, con Jose Mourinho en el banquillo trece años después, también debe mirar a las salidas para aligerar una plantilla extensa en la que no todos tienen cabida.

Son 26 los futbolistas que en estos momentos tienen contrato con el Real Madrid -si se incluye a Dumfries- y que, más allá de las vacaciones que los mundialistas tendrán como extra, deberán ponerse a las órdenes de Mourinho en el arranque de la pretemporada. No sólo es cuestión de fichajes, sino que Florentino Pérez también se debe aplicar en la tarea de 'desfichar'.

El lateral izquierdo y el puesto de central, zonas de donde podrían salir efectivos

Algunos de ellos, como el caso de Dani Ceballos, ya quedó solventado. Luego aparecen una serie de candidatos que podrían dejar el Real Madrid. Son los casos, por ejemplo, de Fran García, relacionado con el interés del Real Betis. La llegada de Marc Cucurella genera un superávit en el lateral izquierdo. Otro que podría emprender una nueva aventura fuera podría ser Gonzalo García, consciente de la alta competencia que existe en el equipo blanco en los puestos de ataque.

En otra esfera se sitúan jugadores que podrían perder protagonismo con Mourinho. Uno de ellos es Raúl Asencio, con la llegada de Konaté y la recuperación de centrales como Militao. Tampoco queda claro el futuro de Brahim, un futbolista que cuenta con un importante cartel y que podría ser apetecible para varios equipos y dejar alguna cantidad en las arcas del Real Madrid.

Otro caso particular entre los candidatos a poder salir en este mercado de verano es Mastuantono, quien no terminó de cumplir las expectativas en su primer año en el Real Madrid. Ahí la entidad blanca podría barajar una cesión para que el jugador tuviera minutos en algún equipo europeo sin perder el control del argentino.

Los casos de Camavinga y Tchouaméni

Luego están algunos otros casos particulares. Son los de dos centrocampistas franceses. El Real Madrid busca remover el árbol en esa posición de la que podrían salir Eduardo Camavinga o Aurélien Tchouaméni. No significa que la entidad madridista esté dispuesta a regalar a los jugadores, pero sí podrí escuchar ofertas sobre dos mediocampistas apreciados por muchos clubes europeos.

Son situaciones diferentes. Camavinga, por ejemplo, no ha ofrecido su mejor versión en el Real Madrid, hasta el punto de que se quedó sin entrar en la lista de Francia para disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Además el jugador quedó muy señalado por la expulsión contra el Bayern de Múnich.

Nada que ver con Tchouaméni, quien ha sido uno de los jugadores más regulares en el mediocampo madridista esta temporada. Él sí está con la selección de Francia en el Mundial y su cartel también es interesante para muchos clubes europeos.