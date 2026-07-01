El Real Madrid le hace un propuesta al Manchester City con Camavinga

El club blanco sigue planificando la próxima temporada y está ofreciendo al centrocampista francés que no termina de convencer a su nuevo entrenador José Mourinho. El Real Madrid espera conseguir una cantidad que ronde los 50 millones de euros al menos

Una vez ha cerrado los primeros fichajes del mercado de verano, el Real Madrid le ha comenzado a dar prioridad a la salida de todos y cada uno de los futbolistas que no entran en los planes o no terminar de convencer a José Mourinho, su nuevo entrenador. Uno de los jugadores que se encuentran en esa rampa de salida es Eduardo Camavinga quien se ha mostrado un poco reacio a salir, pero que está siendo movido en el mercado de fichajes por el propio Real Madrid que se lo ha puesto encima de la mesa al Manchester City.

El Real Madrid ofrece a Camavinga al Manchester City

Eduardo Camavinga es uno de los futbolistas del Real Madrid que tienen muchas papeletas de abandonar el club blanco durante este mercado de fichajes en el cual acaba de ser ofrecido al Manchester City según apunta el compañero Matteo Moretto.

El Real Madrid está reestructurando toda su plantilla y quiere mejorar en todas y cada una de las posiciones. Una postura que hace que considere prescindible a un Eduardo Camavinga que sólo tiene 23 años pero que acaba de firmar una mala temporada que ha provocado que en el club blanco pierdan toda la confianza en él.

A raíz de ello, el Real Madrid lo ha puesto encima de la mesa del Manchester City quien en las últimas semanas se está mostrando muy activo en el mercado de fichajes en busca de un centrocampista. De hecho, el club mancuniano está negociando por Elliot Anderson, del Nottingham Forest, al que tiene prácticamente fichado, y está en conversaciones con el Lille para incorporar a la promesa Ayyoub Bouaddi.

En el Real Madrid consideran que el ciclo de Eduardo Camavinga está prácticamente terminado y son partidarios de darle salida al centrocampista aunque en el club blanco no van a regalar al francés por el cual quieren sacar, siempre que se pueda, entre 50 y 60 millones de euros al menos mediante un potencial traspaso. En el Real Madrid saben que a pesar de su mal rendimiento en la pasada temporada, Camavinga sigue siendo un gran jugador que además posee un buen cartel en la élite del fútbol europea aunque es cierto que su caché ha bajado un poco al no ser convocado para jugar el Mundial 2026 con Francia.

Con todo, no hay que descartar que Eduardo Camavinga siga en el Real Madrid ya que el centrocampista tiene un sueldo elevado que no todos los clubes europeos pueden asumir.

La operación salida del Real Madrid

Después de haber confirmado los fichajes de Ibrahima Konaté, Bernardo Silva y Marc Cucurella, y a la espera de que se anuncie oficialmente la incorporación de Denzel Dumfires, el Real Madrid está centrado en dar salida a aquellos jugadores con los que no cuenta de cara a la siguiente temporada.

Ya se han marchado Dani Carvajal y David Alaba, tras acabar contratos los dos, y se le ha dado la carta de libertad a Dani Ceballos. Además de ello, en el Real Madrid están ofreciendo a Eduardo Camavinga y le está buscando equipos a Fran García y a Raúl Asencio.