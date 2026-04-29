La portería sacude el mercado de fichajes del Athletic Club: Unai Simón, Agirrezabala, Álex Padilla y Mikel Santos

La portería del Athletic Club apunta a ser un punto caliente en el mercado de fichajes. Agirrezabala vuelve tras la cesión y la sombra alargada de Unai Simón deja sin minutos al de Errenteria y a Álex Padilla

La portería del Athletic Club promete guerra a la directiva en el mercado de fichajes. La demarcación de portero ya supuso un quebradero de cabeza en el verano anterior. Con la vuelta de Agirrezabala, tras la cesión en el Valencia, el problema vuelve a estar vigente en el conjunto de San Mamés que estudia las opciones para cubrir la portería de cara al siguiente curso.

En la agenda de la nueva directiva del Athletic Club aparecen los nombres de Agirrezabala y Álex Padilla. El meta cedido en el Valencia apunta a abandonar el club en el mercado de fichajes. Su cesión en Mestalla, a pesar de la lesión, ha sido un salto de calidad para el meta vasco. Mostrándose al mundo, el arquero no está por la labor de volver al Athletic Club a la sombra de Unai Simón, que seguirá siendo el titular indiscutible. Agirrezabala tiene contrato con el Athletic Club hasta 2027, aunque el club se guarda una opción unilateral para renovarlo hasta 2029. Su nombre es el que suena con más fuerza para salir del club.

En el otro lado de la balanza está Álex Padilla. El internacional mexicano salió cedido del conjunto vasco rumbo a Pumas en busca de minutos. Con la salida de Agirrezabala, el portero regresó al Athletic Club para cumplir con la función que ejercía el de Errenteria. Esta temporada, Álex Padilla tan solo ha jugado en la Copa del Rey, alcanzando las semifinales de dicha competición. El portero está en auge y seguir en la sombra de Unai Simón supone un frenazo en su carrera deportiva.

Mikel Santos se cuela entre las opciones del Athletic Club para la portería

En el caso de que ambos futbolistas acaben abandonando el Athletic Club en este mercado de fichajes. El Athletic Club tantea opciones para suplir el hueco que dejarían. En esta ocasión aparece el nombre de Mikel Santos, portero del filial vasco. En el club trasladan que el meta está preparado para dar el salto si fuese necesario.

Terzic, vital para conocer el futuro de la portería del Athletic Club

El puesto de Unai Simón no corre peligro, a pesar de que en junio habrá un cambio en el banquillo de San Mamés. Ernesto Valverde termina contrato y Terzic apunta a ser su sustituto. El alemán tendrá voz y voto en las decisiones finales que se tomen en torno a la portería y será un factor determinante para conocer el futuro de Agirrezabala, Álex Padilla y Mikel Santos.