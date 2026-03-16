El gran debut de Álvaro Núñez en el Celta: ﻿"Ha tenido una personalidad brutal, ﻿juega 50 pulsaciones por debajo"

El técnico del Celta, Claudio Giráldez, alabó el buen estreno del defensa ante un rival peligroso como el Betis y tras dos meses sin competir; el propio jugador reconoció sentirse "feliz" por poder volver a los terrenos de juego

Mes y medio después de firmar por el Celta de Vigo, Álvaro Núñez ha podido debutar con el conjunto olívico y lo hizo este pasado domingo, como titular, frente al Real Betis. El lateral derecho bilbaíno jugó casi una hora (58 minutos) integrado como uno de los tres centrales, el más escorado a la derecha, dejando a Carreira toda la banda diestra.

El defensa celeste dejó una gran imagen en su estreno con el Celta después de llegar lesionado en el mercado de invierno procedente del Elche, con el que no jugaba desde el día 10 de enero frente a Valencia, ganándose así los elogios de su técnico Claudio Giráldez tras el partido de La Cartuja.

"Creo que ha tenido una personalidad brutal para hacer el primer partido con nosotros. Parece que juega 50 pulsaciones por debajo y, en la posicional, bien. Evidentemente todavía le falta un poquito de continuidad y de ritmo. Hablamos en el descanso que le quedaban de gasolina 10 o 15 minutos, pero muy buena primera muestra con nosotros", reconocía Claudio Giráldez.

El propio Álvaro Núñez también atendía los micrófonos de Movistar+ nada más acabar el partido para dejar sus sensaciones en el debut oficial con el Celta. "El primer tiempo que hemos hecho ha sido espectacular, pero éramos conscientes en el descanso de que el Betis iba a apretar", señaló el defensa tras el encuentro. "Hemos de dar importancia a los pequeños detalles y no podemos dejar a estos rivales vivos", añadió el debutante, quien también resaltó que está "feliz de poder debutar con el Celta".

Ahora, a pensar en la Europa League

Tras el empate frente al Betis en La Cartuja, el Celta de Vigo continúa como sexto clasificado, a tres puntos del quinto, el Betis, una plaza que podría dar el billete a la próxima edición de la Champions League la próxima temporada, y con tres puntos también de ventaja sobre el séptimo, una Real Sociedad que anoche ganaba a Osasuna.

Ahora, el conjunto de Claudio Giráldez comenzará a preparar el duelo de vuelta de los octavos de final de la Europa League frente al Lyon, en el Groupama Stadium, a donde acudirán con el 1-1 de la ida y por tanto con todo por decidir en busca de los cuartos de final de la competición continental, en la que todavía no ha debutado Álvaro Núñez, pero en la que tendrá una oportunidad este mismo jueves.