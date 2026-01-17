Helmut Marko vaticina que Verstappen y Alonso dominarán la nueva Fórmula 1

El histórico asesor de Red Bull analiza la temporada 2026 y destaca el talento de los pilotos que podrían liderar la parrilla desde la primera carrera, donde la dinámica activa y la gestión de la energía marcarán la distancia

El cambio de reglamentos de la Fórmula 1 para este año 2026 que acaba de comenzar es uno de los más drásticos de la historia. Y como todo cambio en la vida, algunos salen más beneficiados que otros y Helmut Marko, exasesor de Red Bull, lo tiene claro: Max Verstappen y Fernando Alonso podrían ser los grandes beneficiados de esta nueva temporada. Las razones a las que apunta el experto se basan en tres características de estos pilotos, adaptabilidad, gestión técnica y talento puro en condiciones difíciles.

La oportunidad de brillar de Alonso y Verstappen

Helmut Marko sigue estando de actualidad aunque dejó su cargo en Red Bull a finales de 2025. El mediático expiloto ha concedido una entrevista a la cadena austriaca ORF sobre como cambiará las reglas del juego la nueva normativa de la FIA: ''El piloto desempeñará un papel decisivo en cómo utiliza la energía, cuándo la recupera, etc''.

''Al mismo tiempo, tienen que conducir al límite. Y creo que eso será una gran ventaja para Max, porque puede conducir muy rápido y pensar al mismo tiempo. Pero incluso un veterano experimentado como Fernando Alonso, por ejemplo, también podría tener una ventaja en ese aspecto. Por lo tanto, el piloto será aún más importante de lo que ya es'', concluía seguro el piloto, partiendo una lanza a favor del neerlandés y del asturiano.

El regreso del factor piloto

Los coches en esta nueva temporada será más cortos, estrechos y 30 kilos más ligeros, pero lo más importante no son las dimensiones y el peso. La carga aerodinámica será la novedad del curso, con un 30% menos de carga que hace que el coche sea más nervioso y difícil de controlar en las curvas. Por eos mismo, pilotos como Verstappen o Alonso serían los perfiles de pilotos que pueden domar coches, pudiendo extraer unas décimas.

La unidad de potencia también cambiará por completo, repartiéndose en un 50% eléctrico y el otro 50% de combustión, obligando a los pilotos a gestionar la batería de forma activa para no quedarse sin potencia en plena recta. La ventaja de Alonso es clara, ya que es un piloto que tiene en su mente un mapa de la carrera, por lo que gestiónará sin problemas cuestiones como cuándo ahorrar, cuándo atacar y como gestionar los híbridos. Por su parte Verstappen tiene una capacidad mental superior para gestionar reglajes y modos de motor mientras mantiene un ritmo de clasificación en cada vuelta.

Otro factor determinante en el que muchos no han aguardado es que las salidas volverán a los orígenes de la Fórmula 1, ya que una nueva regla prohibe el uso del motor eléctrico en los primeros 50 metros de la salida. Esto deja la arrancada en manos del piloto, que tendrá que darle cariño al embrague y el acelerador. Y precisamente Alonso y Verstappen son, estadísticamente, dos de los mejores abridores de huecos en la salida, por lo que quitarles la asistencia electrónica puede ser una ventaja para ellos.