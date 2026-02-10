Antonio Lobato alerta del caos de la nueva F1: ''Los equipos creen que esto es un infierno''

El periodista habla sobre todos los entresijos de la temporada 2026 de la Fórmula 1 que trae por el camino de la amargura a algunas de las escuderías

Antonio Lobato se ha mostrado crítico con la deriva que ha tomado la Fórmula 1 con las nuevas normativas de la FIA. No sería la primera vez que habla sobre que por mucho que un equipo cuente con genios como Adrian Newey -en el caso de Aston Martin- si el motor no está a la altura de los mejores, el proyecto sufrirá. Y de hecho, asegura que algunas escuderías clasifican como un ''infierno'' todas las turbulencias que se han montado con los ajustes de los monoplazas.

Lobato habla sobre los cambios de la F1

''Es un marrón muy gordo para nosotros tener que explicar todos los cambios y saber lo que está pasando. Dependerá mucho de las baterías y de cómo estén recargando los pilotos para saber que puede ocurrir'', explicaba el periodista en su serie El Garaje de Lobato, preocupado por el rumbo de la nueva Fórmula 1. Aunque los que parece que están intranquilos son también los equipos: ''Lo de este año es un lío descomunal. Los equipos están muy preocupados y creen que esto es un infierno. Algunos piensan que esto no va a durar mucho''.

Asistió a una reunión online con Fórmula 1 y la FOM junto a más expertos de todo el mundo, por lo que conoce de primera mano cómo se están sucediendo los eventos desde dentro. Lo define en la portada del vídeo como ''difícil de entender'' y comenta que ''están estudiando la posibilidad de hacer grafismos'', pero aún no saben como representarlo para que se pueda comprender. Una F1 en la que la mano del piloto es muy importante, además de la batería por lo que ''a día de hoy no lo tienen demasiado claro''.

El ''lío con Mercedes''

Quizá uno de los temas más comentados desde que terminó la temporada en Abu Dhabi, el vacío legal que presuntamente habría aprovechado Mercedes y lo que Antonio Lobato define como el ''lío con el ratio de compresión''.

Es más, también se atrevió a hablar sobre el combustible, preguntándose ''¿a qué tenia miedo la F1 para hacer los test de Barcelona a puerta cerrada?''. Y todo esto, a tan solo un día de comenzar los test de Bharein, que se mezclan con la polémica con los motores. De hecho, Nikolas Rombazis, responsable técnico de la FIA en el área de monoplazas ha hablado sobre el asunto dejando claro que la intención de la organización es resolver el asunto antes de que comience la temporada en Australia.