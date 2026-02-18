Coutinho pide salir de Vasco de Gama y su decisión sería irreversible

Philippe Coutinho solicita la rescisión de su contrato con el Vasco da Gama y deja su futuro en el aire a pocos meses de quedar libre

El futuro de Philippe Coutinho en el CR Vasco da Gama ha dado un giro inesperado. El mediapunta brasileño, de 33 años, habría solicitado formalmente la rescisión anticipada de su contrato, vigente hasta junio, en una decisión que ha generado sorpresa dentro de la entidad carioca.

Petición directa a la presidencia

Según informaciones procedentes de medios brasileños, el futbolista comunicó su intención al presidente Pedrinho (Pedro Paulo de Oliveira), trasladando un mensaje claro: su deseo de poner fin a esta segunda etapa en el club que lo vio nacer futbolísticamente. La noticia tomó desprevenida a la directiva, que recientemente había iniciado conversaciones para ampliar su vínculo contractual hasta finales de año.

Aunque todavía no se ha firmado ningún acuerdo de salida, fuentes cercanas al club aseguran que la postura del jugador es firme e irreversible. El asunto fue tratado en reuniones internas y se espera que, en los próximos días, ambas partes emitan un comunicado oficial aclarando la situación.

El peso de las críticas

Desde el entorno del club se insiste en que la decisión no responde a problemas con el vestuario ni con el cuerpo técnico. De hecho, Coutinho mantiene una relación fluida con el entrenador Fernando Diniz, quien habría intentado convencerlo de reconsiderar su postura sin éxito.

El verdadero detonante habría sido el creciente malestar de la afición. En el estadio São Januário, el futbolista fue abucheado recientemente durante un encuentro frente al Volta Redonda en el Campeonato Carioca. Fue la primera vez que recibió silbidos en su propia casa, un episodio que habría impactado profundamente en su ánimo.

Un talento que busca reencontrarse

La trayectoria de Coutinho ha estado marcada por altibajos en los últimos años. Tras brillar en el Liverpool, dio el salto al FC Barcelona en la temporada 2017-18, en uno de los fichajes más mediáticos de la época. Sin embargo, su rendimiento fue decreciendo progresivamente.

Posteriormente pasó por el Bayern de Múnich y el Aston Villa, además de una experiencia en el Al-Duhail SC, sin lograr recuperar la versión que lo convirtió en una de las figuras de la Premier League.

En su regreso al Vasco en 2024 dejó algunos destellos de calidad. Cerró el pasado curso con 11 goles y cinco asistencias, mientras que en la presente temporada sumaba tres tantos en siete encuentros. No obstante, la irregularidad colectiva del equipo y la presión externa han condicionado su continuidad.

Balance y futuro incierto

Si finalmente se concreta la rescisión, Coutinho cerrará su segunda etapa en el club con 17 goles y siete asistencias en 81 partidos oficiales. A sus 33 años, quedaría libre en el mercado, en busca de un nuevo destino que le permita recuperar protagonismo.

El brasileño todavía mantiene la ambición de disputar un último Mundial, aunque su presencia en la próxima cita internacional dependerá de que consiga regularidad y minutos en un contexto competitivo exigente. Por ahora, el desenlace de su etapa en Vasco da Gama refleja un momento de tensión interna, dudas deportivas y la difícil convivencia entre expectativas pasadas y realidades presentes.