Rafa Benítez, contra las cuerdas en el Panathinaikos: ultimátum de dos partidos

Rafa Benítez se juega su continuidad en el Panathinaikos con dos partidos decisivos mientras Igor Bišćan espera su oportunidad

Cuando Rafa Benítez aterrizó en Atenas el pasado mes de octubre, lo hizo rodeado de expectación y con la etiqueta de entrenador mejor pagado de la Super Liga Griega. Firmó un contrato de dos temporadas y media con un salario cercano a los cuatro millones de euros anuales, una apuesta ambiciosa del club para recuperar protagonismo nacional y presencia europea.

Sin embargo, la transformación prometida no se ha producido. En sus primeros 25 encuentros oficiales, el equipo solo ha logrado 13 victorias, un balance insuficiente para una entidad que aspira a pelear el campeonato y asegurar plaza en competiciones continentales. Actualmente, el conjunto verdiblanco ocupa la quinta posición, viendo cómo la distancia respecto a los puestos de acceso a la Liga de Campeones aumenta jornada tras jornada.

Ultimátum con dos partidos clave

La prensa griega asegura que el entrenador dispone únicamente de dos compromisos para revertir la situación. El primero será frente al Viktoria Plzen en la UEFA Europa League, un duelo determinante para mantener vivas las aspiraciones continentales. Posteriormente, deberá enfrentarse al OFI Crete en el campeonato doméstico.

Si los resultados no convencen a la cúpula directiva, el club estaría dispuesto a ejecutar el despido, lo que implicaría abonar una indemnización millonaria que rondaría los cinco millones de euros.

Igor Bišćan, el favorito para el relevo

En caso de confirmarse la destitución, el nombre que más fuerza ha cobrado es el de Igor Bišćan. El croata, de 47 años, conoce bien la casa tras su etapa como futbolista del Panathinaikos y mantiene una relación profesional con Benítez desde su paso por el Liverpool FC.

Bišćan formó parte del histórico plantel que conquistó la UEFA Champions League Final 2005 ante el AC Milan, en la recordada noche del “Milagro de Estambul”, aunque no disputó minutos en aquella final. Actualmente se encuentra libre tras su salida del Al-Ahli Saudi FC, lo que facilita su posible incorporación inmediata.

Un vestuario inquieto

Más allá de los números, otro factor preocupa en la planta noble del club: el descontento interno. Diversos medios apuntan a que parte del vestuario no estaría satisfecho con los métodos de trabajo del técnico español. Se habla de carencias en la preparación táctica previa a los encuentros, algo llamativo tratándose de un entrenador históricamente reconocido por su meticulosidad estratégica.

La presión también se incrementa al analizar la trayectoria reciente del preparador. Desde su salida del Dalian en 2020, Benítez no ha logrado consolidarse en ningún proyecto, encadenando etapas breves en clubes como el Everton FC y el Celta de Vigo.

Un gigante histórico que no quiere retroceder

El Panathinaikos, uno de los clubes más laureados del fútbol heleno, no contempla quedar descolgado de la lucha por el título ni renunciar a Europa. La entidad no finaliza fuera de los cinco primeros puestos desde la temporada 2018-19, y repetir un tropiezo similar sería considerado inaceptable.

Las próximas semanas serán decisivas para el futuro de Benítez. El margen de error es mínimo y la sombra de Igor Bišćan ya planea sobre el banquillo ateniense.