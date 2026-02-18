Samu, operado con éxito del ligamento cruzado y dice adiós al curso

Samu Aghehowa pasa por el quirófano por una grave lesión de rodilla y el FC Porto pierde a su máximo goleador para lo que resta de temporada

El delantero español Samu Aghehowa ha pasado por el quirófano tras confirmarse la peor noticia posible para su rodilla derecha. El atacante del FC Porto fue intervenido con éxito en Madrid de una rotura completa del ligamento cruzado anterior, una lesión que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego durante un largo periodo.

Operación exitosa en Madrid

La cirugía se realizó en la capital española bajo la supervisión del prestigioso traumatólogo Manuel Leyes, especialista con amplia experiencia en lesiones de alta competición. El procedimiento se desarrolló sin contratiempos y en permanente coordinación con el equipo médico del club portugués.

Según informó la entidad blanquiazul mediante un comunicado oficial, la intervención no presentó complicaciones. Tras la operación, el futbolista regresará a Oporto para iniciar el exigente proceso de rehabilitación en el centro deportivo Jorge Costa, donde el Departamento de Salud del club supervisará cada fase de su recuperación.

Una temporada truncada por la lesión

La lesión se produjo el pasado 9 de febrero durante el enfrentamiento de la Primeira Liga ante el Sporting CP, un duelo que terminó en empate y que dejó una consecuencia mucho más dolorosa para los ‘dragones’. Las pruebas médicas confirmaron posteriormente la rotura total del ligamento cruzado anterior, obligando a una intervención quirúrgica inmediata.

Con tan solo 21 años, Samu estaba firmando una campaña sobresaliente: 20 goles en 32 encuentros oficiales, cifras que lo habían convertido en la referencia ofensiva del equipo dirigido por Francesco Farioli. Su explosión goleadora no solo había despertado la ilusión en el Estádio do Dragão, sino también en el entorno de la selección española.

Adiós al Mundial 2026

La gravedad de la lesión implica que el delantero no volverá a competir en lo que resta de temporada y, salvo recuperación extraordinaria, tampoco podrá estar disponible para el próximo Mundial. Una baja sensible tanto para el Porto como para el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, que veía en Samu una alternativa de presente y futuro para el ataque.

La ausencia del máximo goleador obligará al cuerpo técnico a reorganizar el frente ofensivo. Nombres como Deniz Gül o Terem Moffi asumirán mayor protagonismo en la recta final del curso, mientras que otras alternativas podrían surgir desde el filial.

Un especialista en rodillas de élite

El doctor Manuel Leyes cuenta con un amplio historial de intervenciones a deportistas de primer nivel. Entre los futbolistas y atletas que han pasado por sus manos figuran el guardameta Thibaut Courtois, el centrocampista Luka Modric, el defensa Eder Militao o el actual Balón de Oro Rodri, además de deportistas como la extenista Garbine Muguruza o la campeona olímpica Carolina Marin.

Ahora, el objetivo es que Samu complete con éxito un proceso de recuperación que, en este tipo de lesiones, suele prolongarse entre seis y nueve meses. El club confía en que el joven atacante regrese con la misma potencia, determinación y olfato goleador que lo convirtieron en una de las grandes revelaciones del curso.