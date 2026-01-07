Jauregizar no tiene dudas con Ernesto Valverde: "Es una suerte tenerlo en el Athletic"

A las puertas de afrontar la Supercopa de España, donde les espera el FC Barcelona en semifinales, en el vestuario del Athletic rompen una lanza en favor de su entrenador, que ha firmado su peor segunda vuelta en LaLiga en sus diez campañas en San Mamés

El Athletic Club afronta este miércoles, a las 20:00 horas, la primera semifinal de la Supercopa de España ante el FC Barcelona. Un choque al que los rojiblancos llegan con la piel de cordero y dispuestos a dar la campanada, pese a haber caído en sus tres últimos enfrentamientos con el cuadro azulgrana. El hecho de jugar en Arabia Saudí afecta, pero no es excusa para un conjunto bilbaíno que tiene la lección bien aprendida.

La temperatura, el estadio… Sí que cuesta, pero creo que nos adaptamos rápido y podremos plantarle cara al Barça. Hay que ajustar esos pases a la espalda para evitar esa trampa del fuera de juego que hacen ellos, y aprovechar las oportunidades. Y luego, defensivamente, estar juntos, no concederles nada. Y si tenemos que dar un paso atrás y achicar balones, pues habrá que hacerlo, no pasa nada. Para ganarles, tenemos que estar a nuestro mejor nivel y saber sufrir. Tenemos ganas de hacerlo. Creo que cuantas menos expectativas te dan, es más fácil dar la sorpresa. No tenemos nada que perder, y ellos, mucho. Tenemos ganas de competir, hacerlo bien y ganar un título", ha señalado al respecto Mikel Jauregizar en una entrevista concedida al diario As.

La "confianza" de Valverde, clave en su salto carrera

En el plano personal, el mediocentro de Bermeo es un fijo en los planes de Ernesto Valverde (supera ya los 2.000 minutos de juego esta temporada) y no esconde que la figura del técnico cacereño, cuya continuidad de cara a la próxima temporada está en duda, ha sido clave en su incipiente carrera. "Ha sido y es muy importante para mí, porque es el entrenador que me hizo debutar. Sobre todo, me dio oportunidades al principio, cuando había partidos en los que no estaba bien Él insistió y siguió teniendo confianza en mí. Eso es importante para un jugador. Es un entrenador de nivel mundial, de los mejores del mundo y, como digo siempre, una suerte tenerlo en el Athletic", destacó.

Lo que ha mejorado y lo que todavía sigue trabajando

Gracias a esa confianza, Jauregizar, a sus 22 años, ha ido dando pasos hasta convertirse en un indiscutible en el centro del campo rojiblanco "Al principio, me regateaban muy fácil. Ahora soy más fuerte en los duelos, gano más. Y con el balón, creo que tengo más peso en el juego. Al final cuando juegas contra los mejores futbolistas del mundo, es cuando tienes que sacar tu mayor nivel para igualarlo. Se aprende viéndolos y compitiendo contra ellos", explicó al respecto el ex internacional sub 21, consciente de que aún debe seguir mejorando en diferentes facetas. "A ver, golpeo bueno, bueno, nunca he tenido. Sí que me quedo después de los entrenamientos, a ensayar con el mítico dos toques dentro de la galleta. El míster me pide que llegue, lo intente y acabe jugada. Y he podido meter algún gol que otro desde fuera del área. Lo seguiré intentando, aunque contra Osasuna tiré un churro que me dio una vergüenza", explicó entre bromas.

Sus referentes: Pirlo, Kroos e Iniesta

En cuanto a sus referentes, Jauregizar señala a algunos de los mediocentros más exitosos de los últimos tiempos. "Cando empecé a ver el fútbol, me gustaban mucho Pirlo y Kroos. Ese perfil de jugador que tiene buen pase largo. También me fijaba en Iniesta un poco por la manera que hacía las cosas. Intento preocuparme de mejorar en lo mío, y nada más", sentenció.

La unión como principal valor del Athletic

Renovado hasta 2031 sin cláusula de rescisión, Jauregizar ha sido sondeado por algunos clubes ingleses, pero su compromiso con el Athletic es total. Además, aunque la presente campaña no está siendo tan buena como la pasada, cree que uno de los puntales de la filosofía rojiblanca es precisamente la unión. "Diría que el valor que más nos identifica es el de la familia. Que estamos todos unidos. Que luchamos por un mismo escudo y que vamos a por todas; siempre juntos aunque vayamos mal. Nuestro secreto del éxito es ese. Con eso me quedo, zanjó.