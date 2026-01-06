Nico Williams, Athletic Club, Barcelona y un nuevo capítulo abierto con un título de por medio

El extremo del Athletic Club se reencontrará en la Supercopa de España con el Barcelona tras un verano dónde el foco estuvo puesto en su fichaje. Su 'no' a los catalanes le ha llevado a ganarse más de un enemigo que ha dejado clara su opinión a Nico Williams cada vez que pisa territorio azulgrana. Ahora, Nico Williams busca dar un zarpazo a los blaugranas una vez que la pubalgia se ha remitido

La Supercopa de España da el pistoletazo de salida con la primera semifinal que enfrentará al Athletic Club y al Barcelona. La rivalidad entre ambos clubes es histórica y se ha calentado en los últimos años a raíz del tema de Nico Williams. El extremo era el deseo de la dirección deportiva para reforzar el cuadro catalán y entre tiras y aflojas, llamadas a LaLiga y disputas varias, Nico Williams, con la presión correspondiente de parte del sector catalán, dio un portazo en las narices al Barcelona que no ha sentado especialmente bien tanto en la dirección deportiva como en la afición blaugrana, que se entregó al futbolista antes de tiempo. Ya es habitual escuchar en el Camp Nou, antes Montjuic, pitidos y silbidos cada vez que el internacional español recibe el balón, algo que en principio no ocurrirá en Arabia saudí debido a la evidente falta de aficionados de ambos equipos.

Con una trofeo en juego, el de la Supercopa de España, un nuevo capítulo se abre con una semifinal que podría reforzar la figura de Nico Williams, objeto de burla por parte de un sector de la afición blaugrana por su estado de forma, o reforzaría a la dirección deportiva del Barcelona que, tras el 'no' del navarro, se repusieron con la llegada de nuevos fichajes con el presupuesto destinado para el traspaso del pequeño de los Williams, como por ejemplo el de Marcus Rashford.

El plan de Nico Williams frente al Barcelona en la Supercopa de España

Y es que todo lo que rodea a Nico Williams es tenso. El Athletic Club vive un momento muy delicado que podría ir a más con una derrota ante el Barcelona en la Supercopa de España. Los rojiblancos, de la mano de su estrella, se aferran a poder levantar el título copero como respuesta a una temporada que ha empezado de manera infame en San Mamés, especialmente para el pequeño de los Williams. Muchos son en Barcelona los que celebran que, finalmente, el internacional español no fichase por el club blaugrana debido a la cantidad de problemas físicos que arrastra y que han impedido que desarrolle su juego con normalidad.

Valverde, antes del encuentro, ha destacado que el navarro se encuentra mucho mejor. "Nico, poco a poco, también está mejor". Con este mensaje, Valverde alertaba a un Barcelona que se volverá a encontrar a un Nico Williams con sed de venganza, de demostrar el talento que atesora para resarcirse y dejar evidencias de porqué apostó por ser la estrella en el Athletic Club.