Aunque se va al Oporto, "Betis y Atlético lucharon hasta el final" por Pietuszewski

El agente del extremo de 17 años admite que el Jagiellonia aceptó el deseo de su canterano, pero, de haber fracasado las negociaciones, el lunes se venía ya una oferta colchonera

El Oporto hizo oficial este miércoles el fichaje de Oskar Pietuszewski, internacional polaco sub 21 que estaba en la órbita, entre otros, de Real Betis y Atlético de Madrid. Sonó en su día también para el FC Barcelona, ya que el extremo zurdo, a sus 17 años, ha llamado la atención de media Europa por sus espectaculares condiciones para el regate y el desborde. Llevaba tres goles y dos asistencias en 31 partidos oficiales con el Jagiellonia, aunque el caso es que los 'Dragoes' seguían desde hace meses al canterano albirrojo y, por poco más de 10 millones de euros, dos menos que su tasación en la web especializada 'Transfermarkt', se han hecho con un futbolista que, según su representante, ha estado muy cerca de desembarcar en LaLiga, pues la apuesta heliopolitana y colchonera era importante. Firma en Do Dragao hasta el 30 de junio de 2029, con una cláusula de rescisión de 60 millones.

"El Atlético y el Betis lucharon por Oskar hasta el final. Habíamos negociado contratos con ellos. Todo estaba ya muy concreto y, si las conversaciones con el Oporto fracasaban, el Atlético debía presentar una oferta oficial al Jagiellonia el próximo lunes. Además, los dos clubes españoles estaban dispuestos a mantener a Pietuszewski en Białystok hasta el final de la temporada. Y eso es una gran muestra de respeto para el Jagiellonia. Pero su director deportivo comprendió cuál era el mejor lugar para el desarrollo del jugador. Tuvo en cuenta su opinión. Podría haber ganado un poco más con el Atlético y el Betis, pero lo abordó con humanidad", aseguraba Mariusz Piekarski al medio de comunicación local 'Meczyki'.

Si elegía España, su club formador iba a ganar "uno o 1,5 millones más"

Durante el programa 'Ventana de transferencias' del citado medio, el director deportivo de Jagiellonia confirmaba la versión del intermediario, si bien no parece que el Real Betis tuviera entre sus objetivos inmediatos pagar más de once millones por Pietuszewski, aunque sí ha apostado por extremos para la cantera, que desea seguir potenciando poco a poco: "Si Oskar hubiera dicho que le daba igual el destino y hubiéramos aceptado la mejor oferta, el precio del traspaso habría sido mayor. Sin embargo, sólo quería ir al Oporto. Lo entiendo y lo respeto. Creo que es un gran camino. El Jagiellonia no sólo se fijó en el dinero para ganar 1 o 1,5 millones de euros más. Queríamos demostrar nuestra estrecha colaboración y cuidar al jugador, para demostrar que el dinero no es lo más importante. Queríamos que todas las partes estuvieran satisfechas. El Jagiellonia está batiendo su récord de fichajes y todavía hay quien se queja de que el club esté firmando un traspaso por unos 10 millones de euros, más bonus... Es absurdo. Les pido un poco de humildad a todos los que critican esta cantidad. El interés por él lleva existiendo mucho tiempo. Las primeras ofertas llegaron en verano, pero todos coincidimos en que no era el momento adecuado. Sin embargo, desde entonces, alguien ha estado siguiendo a Oskar en cada partido. No sé cuántas veces lo ha visto el Oporto, pero una cosa es segura: si alguien paga esa cantidad, ha investigado al jugador con mucho cuidado", aseguraba Lukasz Maslowski.