Discute el avanzado fichaje por el Oporto de Oskar Pietuszewski, un 'viejo' conocido de 17 años

El extremo del Jagiellonia se ha afianzado como titular, con tres goles y dos asistencias en su haber, lo que ha hecho que colchoneros y verdiblancos pregunten por él

Real Betis y Atlético de Madrid se habrían entrometido en el avanzado traspaso al Oporto de Oskar Pietuszewski, extremo zurdo de 17 años que ya jugó unos minutos contra los verdiblancos el curso pasado en la vuelta de los cuartos de final de la Conference League, aún con 16 primaveras. Y es que, pese a su juventud, este atacante potente y desequilibrante lleva temporada y media con el primer equipo de Jagiellonia Byalistok, del que es canterano. El arranque de la 25/26 está siendo, incluso, mejor en prestaciones que el de la 24/25, lo que habría despertado el interés de los 'Dragoes'. No en vano, lleva disputados ya casi 2.000 minutos, repartidos en 31 encuentros oficiales, en los que ha marcado tres goles y brindado dos asistencias. Números interesantes para que todas las partes estudien un cambio de aires invernal en el que LaLiga tiene, según desvela el periodista Mateusz Borek en el programa 'Moc Futbolu' del Canal Sportowy, algo que decir todavía.

"Éste no es un traspaso entre Piekarski (el representante del jugador), un agente portugués, otra persona y Villas-Boas, sino una conexión directa entre Mariusz, quien habla un portugués excelente, y el propio presidente del Oporto. En mi opinión, me arriesgaría con un gran club, pero uno que juegue al ataque y domine la mayoría de los partidos. El Oporto, que sueña con volver a ganar la Primeira Liga, es un buen equipo", sentencia el informador, que confirma la presencia de Atlético y Betis en las conversaciones, así como que la última palabra la tendrá el Jagiellonia, que ha formado desde pequeño al internacional polaco sub 21 y que lo renovó en abril de este año hasta el 30 de junio de 2027, con una tercera temporada opcional.

Sin sitio a priori con Pellegrini, a Oskar Pietuszewski se le quedaría pequeño el Betis Deportivo

Por la posición preferida de Oskar Pietuszewski se desenvuelven Ez Abde (ahora en la Copa de África con Marruecos) y Rodrigo Riquelme, además de un Aitor Ruibal que sustituyó a la perfección al de Beni Melal, con doblete y participación en el gol del 'Cucho' Hernández ante el Getafe CF. En el perfil derecho, donde también ha actuado el de Byalistok, están Antony Matheus dos Santos y Pablo García, al que Manuel Pellegrini ha cerrado la puerta pese al interés en su cesión de Real Oviedo y otra media docena de clubes de Primera y Segunda división. Eso sin contar con que, en el momento en que vuelva Isco Alarcón, algunos como Giovani Lo Celso tendrán que buscar sitio algo más escorados. Igual le ocurre al Atlético de Madrid, que cuenta en su plantilla con extremos o mediapuntas con caída a las bandas de prestigio, tales como Álex Baena, Nico González y Thiago Almada, más Giuliano Simeone, Antoine Griezmann (más mediapunta ya), el infrautilizado Carlos Martín y hasta Marcos Llorente en el otro costado. Sus filiales, en el Grupo 2 de Primera RFEF, sabrían a poco al polaco, que ya ha disputado 54 partidos con el primer conjunto del Jagiellonia.