El desgaste de Gallagher: más expectación que fútbol en el Atlético

El mediocentro inglés llegó hace año y medio bajo una gran expectación aunque su camino en el Metropolitano no ha sido como esperaba, hasta el punto de querer volver a la Premier League para reconducir su carrera

Cuando hace un año y medio, en el verano de 2024, Conor Gallagher aguardaba su fichaje por el Atlético de Madrid, la expectativa era máxima en el aficionado rojiblanco, que lo recibió como una figura rutilante, llamado a un papel principal en el equipo que quedó reducido con el paso de los partidos y los meses, hasta su intrascendencia en la última época y su marcha al Tottenham, tras 77 partidos, 7 goles y 7 asistencias.

Su irrupción en el Metropolitano al estilo de una estrella de rock, aclamado por el público, en el verano de su llegada, atrezo de motos incluido; su rápida adaptación a Madrid; su conexión con el seguidor o su entrega incansable aventuraron un camino mucho más pródigo del que realmente ha sucedido después.

Futbolista de llegada y renombre, lanzado por sus goles y su atrevimiento en el Crystal Palace en 2021-22 con 39 partidos, ocho tantos y cinco asistencias, su consolidación fue en el Chelsea, el club de su vida, antes de aterrizar en el Atlético tras una operación de 'intercambio' que primero intentó incluir a Samu Omorodion, finalmente rumbo al Oporto, y después incluyó a Joao Félix, que duró seis meses en el club londinense, antes de irse cedido al Milan y después a Arabia Saudí al abrigo de su compatriota Cristiano Ronaldo en el Al Nassr, en el que permanece ahora.

Disparada la expectativa, Gallagher solo fue titular por tramos en el Atlético, mas empleado como cuarto hombre del medio campo por la izquierda que como el centrocampista que siempre había sido en el Chelsea, el Palace o la selección inglesa, dentro de sus cualidades enérgicas, potentes, intensas y físicas. Una de sus mayores ovaciones en el Metropolitano fue una presión, un lance sobre el suelo y una recuperación de balón en campo rival al servicio de su equipo. Su compromiso ha sido irrebatible. Sus cualidades técnicas sí han despertado dudas. Entre su despliegue físico, su debe han sido los controles, la precisión y la distribución.

Un hándicap visible que le ha restado dimensión en el Atlético por más que su cuota de partidos sea considerable: ha disputado 77 encuentros de los 85 que ha jugado el equipo de Diego Simeone en todo este tiempo, pero menos de la mitad de titular (37, que suponen un 48 por ciento). En esta campaña, ha disputado los 27 partidos de su conjunto, pero tan solo nueve de inicio, cambiado al descanso, por ejemplo, en la Supercopa de España contra el Real Madrid y en LaLiga contra el Espanyol y el Athletic Club.

El pasado 21 de diciembre, frente al Girona, Simeone lo dio entrada en el minuto 28 por la lesión de Nico González y lo quitó en el 77, con 0-2 a favor. De los 20 encuentros más recientes entre todas las competiciones, Gallagher solo jugó en seis en la alineación titular.

Su valor de mercado ha pasado de los 50 millones en el Chelsea a los 35 ahora mientras perdía, paulatinamente, presencia en la selección de Inglaterra, con Thomas Tuchel como técnico y fuera desde septiembre del pasado año. El último de sus 22 encuentros como internacional data del 10 de junio de 2025 ante Senegal, con una derrota por 1-3. No ha vuelto a ir convocado con el equipo nacional inglés.

