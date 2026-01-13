Donyell Malen por Giacomo Raspadori

Mateu Alemany busca en el mercado un lateral izquierdo, un centrocampista y un delantero para paliar las ventas de enero, y en el caso del atacante la primera opción no es otra que la del goleador del Aston Villa

Muchas novedades en el Atlético de Madrid en las últimas horas en lo que al mercado de fichajes invernal se refiere ya que ni Gallagher ni Raspadori forman parte ya de la expedición rojiblanca que viaja hoy a La Coruña para medirse al Deportivo esta noche en Riazor en los octavos de final de la Copa del Rey. Tanto el inglés como el italiano están en la recta final de sus respectivas salidas del Metropolitano y por tanto no jugarán más con el Atletico a la espera de que ambos reciban el OK para viajar a sus respectivos destinos: el mediocentro a Londres para pasar el reconocimiento médico con el Tottenham; y el delantero a Bérgamo para hacer lo propio con la Atalanta, lo que debería ocurrir esta misma semana.

Estas serán la tercera y cuarta salida tras las de Javi Galán y Carlos Martín por lo que el plantel de Simeone se quedará con apenas 20 efectivos, algo a lo que Mateu Alemany pretende poner solución este mismo mes de enero, ya que el objetivo del club es la de no salir del mercado invernal con un peor equipo que con el que se entró al mismo.

Alemany busca un lateral izquierdo, un mediocentro y un delantero

Así, ya han empezado a sonar posibles candidatos para paliar sobre todo las bajas en el centro del campo y la delantera. Uno de ellos es el goleador neerlandés Donyell Malen, delantero del Aston Villa y que se encuentra en la rampa de salida. De hecho, el internacional 'oranje' ha sido vinculado en este mes de enero con la Roma y el Nápoles, que al mismo tiempo se interesaron por el todavía colchonero Giacomo Raspadori.

Según informa Gianluca Di Marzio, ahora mismo Donyell Malen es la primera opción para reforzar el ataque del Atlético de Madrid en detrimento de Raspadori y no quieren que su recambio se alargue hasta finales de enero, para lo que tendrán que hacer una oferta convincente al Aston Villa. El delantero neerlandés ha disputado un total de 29 encuentros en lo que va de temporada, 21 de ellos en la Premier League, en la que no es titular pero sí un recurso cada fin de semana. No en vano, el ex del Dortmund y PSV ha anotado un total de siete goles entre Premier y Europa League.

Además de un delantero, el Atleti peina el mercado para encontrar un recambio de Conor Gallagher, que se marcha al Tottenham por 40 millones de euros y un lateral izquierdo que ocupe la vacante dejada por Javi Galán, que se marchó a Osasuna incluso antes de abrirse el mercado de enero.