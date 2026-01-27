Rui Borges amenaza al Athletic Club: "Queremos hacer algo que quede para siempre en la historia"

El entrenador del Sporting de Portugal se presenta en San Mamés con el objetivo de "hacer historia" y jugarle una mala pasada a un Athletic Club muy necesitado

Rui Borges, entrenador del Sporting de Portugal, aseguró que afrontan el partido frente al Athletic Club con el objetivo de "ganar y hacer historia" en San Mamés clasificando al club lisboeta para los octavos de final de la Champions League. "Quedar entre los ocho primeros sería extraordinario, pero no hacerlo también lo sería porque la trayectoria que ha tenido el equipo en esta competición ha sido fantástica", aseguró el técnico del Sporting, que llega a Bilbao décimo empatado con otros siete equipos clasificados todos entre la sexta y la decimotercera plaza. Rui Borges incidió en su idea de "hacer algo que quede para siempre en la historia" del Sporting de Portugal.

Rui Borges analiza al Athletic Club

Además, Rui Borges reconoció la dificultad de enfrentarse a un Athletic al que valora como "un gran equipo con una identidad muy propia". "Salen muy bien en las transiciones y están muy bien organizados y conectados. Activan muy bien la presión y es el equipo español que recupera más balones en campo contrario. Tienen lagunas, como todos, pero es un excelente equipo a pesar de su posición en la liga", explicó. Para el técnico portugués una de las claves será que "la calidad del Athletic y el ambiente" de San Mamés no haga "sentir incómodos" a sus futbolistas. "Tenemos que demostrar que somos muy fuertes en ataque, pero también en defensa. Ese equilibrio es el que nos ha llevado a sumar los puntos que tenemos y es el que tendremos que tener en este partido. Mentalmente no nos tiene que afectar el ambiente y tenemos que estar preparados para cuando perdamos la pelota", reflexionó.

El momento de forma del Sporting de Portugal, rival del Athletic Club

El Athletic se medirá a un Sporting muy motivado, que en la pasada jornada de la Champions League derrotó al vigente campeón, el Paris Saint-Germain (2-1), con un doblete del delantero colombiano Luis Suárez, que el pasado fin de semana también le endosó dos goles a domicilio en el campeonato portugués al Arouca (1-2). El internacional 'cafetero', exjugador del Almería, Granada o Zaragoza, atraviesa el mejor momento de su carrera y en los 34 partidos disputados con la camiseta verde y blanca ha marcado 24 goles. También atraviesa un buen momento el lateral madrileño Iván Fresneda, que, tres años después de dejar el Real Valladolid para irse a Lisboa, se ha convertido en uno de los ejes tanto de la defensa como del ataque del Sporting.