Laporte, entre el Athletic Club y el Manchester City: "Me sentí muy a gusto, muy querido y me sigo sintiendo así"

El zaguero del Athletic Club repasa su estancia en el Manchester City, al que le guarda, al igual que al conjunto rojiblanco, un lugar especial en su corazón

El Athletic Club está viviendo una temporada para olvidar, lejos de lo que apuntaba el curso y más con la llegada de Laporte. El internacional español fue el fichaje estrella del conjunto bilbaíno para repetir la clasificación europea y para pelear en la Champions League frente a los mejores equipos del continente. Pero, actualmente, ni el Athletic apunta a Europa ni los rojiblancos han firmado un buen papel en la Champions League. Lo único que sigue intacto es la ilusión de Laporte en su temporada en la que regresa a casa tras sus aventuras en el futbol extranjero. De esa etapa destaca, principalmente, su exitoso paso por el Manchester City, equipo al que guarda un cariño similar al del Athletic Club.

Laporte, entre el Athletic Club y el Manchester City

El legado de Laporte en el Manchester City tras 6 temporadas llenas de títulos es imborrable. En el conjunto inglés guardan un cario especial al central, al igual que el zaguero reserva un pedazo de su corazón a los 'citizens'. El Athletic Club y el Manchester City son sus dos grandes amores futbolísticos, por lo que le es imposible elegir entre 'mamá y papá'. "El Athletic siempre ha sido muy especial para mí, porque debuté aquí, crecí aquí, desde los 15 años hasta los 23 estuve aquí. Es una época importante en la vida de un futbolista. También es verdad que en el City han sido unas temporadas increíbles donde hemos ganado casi todos los años algo y la afición siempre ha estado volcada con nosotros, y me sentí muy a gusto, muy querido y me sigo sintiendo así. Me quedaría con estos dos clubes", destaca el futbolista del Athletic Club en una entrevista en los medios oficiales del equipo vasco.

El Athletic, "un club único" para Laporte

Y es que la diferencia entre un club y otro es abismal, especialmente en la forma de ver y entender el fútbol. "Aquí en Bilbao sí que es todo mucho más familiar, lo mismo que la filosofía, es algo más acogedor. Fuera es más de pelea, callejero", destaca Laporte acerca de las diferencias principales entre el Athletic Club y el Manchester City. La filosofía del cuadro vasco es única en el mundo del fútbol y algo de lo que Laporte se siente especialmente orgulloso y agradecido de pertenecer. "Es algo único, todos los que estamos aquí lo sentimos así y estamos muy contentos de seguir. Es un club único, con una filosofía diferente y estoy muy contento de poder ser parte de esta filosofía", sentencia el zaguero.