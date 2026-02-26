Huesca y Real Valladolid se miran a los ojos y Jon Pérez Bolo lo tiene claro

El técnico del cuadro oscense no rehuye del reto del próximo fin de semana en el José Zorrilla y apuesta por el triunfo

Este pasado miércoles, Fran Escribá apuntaba al Huesca como el siguiente reto del Real Valladolid. Este mismo jueves, ha sido el propio Jon Pérez Bolo el que le ha devuelto el reto en la rueda de prensa previa al choque ante los pucelanos. El Huesca, tras la derrota del pasado fin de semana ante el Mirandés, está al borde del descenso en LaLiga Hypermotion con 30 puntos, uno solo por encima de precisamente el Real Valladolid.

Jon Pérez Bolo apuesta por el triunfo ante el Real Valladolid

El técnico del Huesca fue tajante a la hora de responder a una cuestión sobre si firmaba el empate ante el Real Valladolid: "Yo nunca firmo un empate antes de empezar. Vamos a Valladolid a ganar". En relación al propio conjunto pucelano dirigido por Fran Escribá, lo calificó como un equipo organizado: "El Valladolid tiene buenos jugadores, es un equipo organizado y con buenas transiciones. Será una lucha importante". Sobre el ambiente en el José Zorrilla, apostó Bolo por venirse arriba y no tenerle miedo: "Va a ser un gran ambiente, como una final para ellos. Pero tenemos que venirnos arriba. Vamos a jugar en un estadio precioso y eso tiene que motivarnos".

El Huesca se ve ahora mismo al filo del descanso por su falta de regularidad en Liga. El propio Bolo lo calificó en la rueda de prensa previa al choque ante el Real Valladolid como de montaña rusa: "Ha sido una montaña rusa. La clave es ser nosotros mismos y no pensar más de la cuenta. Tenemos que hacer lo que entrenamos".

El técnico del Huesca también tuvo tiempo para recordar la autocrítica que han hecho tras perder ante el Mirandés: "Hemos analizado bien lo que pasó. Sabemos por qué nos salieron mal las cosas y este equipo está capacitado para mantener durante muchos minutos un nivel alto de juego e intensidad". Además, apostó por entrar bien en los encuentros para que los rivales no se crezcan: "Cuando no entramos bien nos hacemos pequeños y el rival se hace grande. En esta categoría luego darle la vuelta es muy difícil".

La personalidad del Huesca de Bolo

Jon Pérez Bolo confesó que el Huesca tiene momentos en los que se crea dudas por sí mismo: "Somos un buen equipo, pero hay momentos en los que nosotros mismos nos creamos dudas y eso no puede ser". Además, Bolo dejó claro que a pesar de las derrotas, los jugadores tienen que levantarse: "Un deportista siempre quiere levantarse y este equipo ya lo ha hecho otras veces. No tengo dudas de que nos vamos a levantar".

Sobre el juego que deben llevar a cabo los suyos, el técnico del Huesca apostó por no cometer errores por nerviosismo: "Tenemos que ganar duelos, ir a todas las disputas y llegar al área contraria. Sobre todo no cometer errores por nerviosismo".