El calvario de Sandro Ramírez para volver a Las Palmas: "Lo digo con un nudo en la garganta"

El jugador regresó al fútbol más de 270 días después y en declaraciones a UD Radio expresó el sufrimiento que ha tenido para volver a contar para Luis García y ayudar en el ascenso desde LaLiga Hypermotion

El pasado sábado, el fútbol, los aficionados de Las Palmas y especialmente el propio protagonista de esta historia Sandro Ramírez, fueron más felices. Sandro Ramírez regresaba al fútbol después de 279 días en los que tuvo que pelear con una dura lesión de rodilla que no le dejaba competir al máximo nivel. Ya habló Luis García en ruedas de prensa anteriores que Sandro Ramírez podría ser el mejor 'fichaje' de Las Palmas en la segunda vuelta y de momento ante el Castellón dio el paso de volver a sentirse futbolista.

Este pasado miércoles, el propio Sandro Ramírez explicó en UD Radio el calvario que ha pasado con la lesión de rodilla y cómo ha sido el proceso para volver a Las Palmas. Sandro Ramírez se mostró sincero para comentar como en un principio se hablaba de que su regreso se podía dar en tres meses pero finalmente se ha ido alargando: "O entendí mal a los médicos o me pudo la ansiedad, pero el periodo de recuperación no podía ser de tres meses".

Recordaba Sandro Ramírez que después de 90 días volvió a entrenar pero que tuvo que parar para recuperarse plenamente: "Estuve entrenando con el grupo tras 90 días y no eran sesiones malas, aunque no del todo buenas. No llegaba a sentirme del todo bien, por lo que tuve que retroceder nuevamente para recuperarnos plenamente".

La decisión de operarse de Sandro Ramírez

Sandro Ramírez contó en qué momento decidió operarse de la rodilla para terminar de recuperarse: "Se me hinchaba la rodilla pero tampoco veían que fuera algo anormal. Tal vez era el momento de operarse pero no encontraban algo especial. Me dijeron que parara en verano y que luego veríamos la evolución, porque en las resonancias no salía algo llamativo. Pero tres semanas antes de volver a la pretemporada, vimos que la rodilla no respondía. Y fue cuando llegamos a Marbella y en un entrenamiento tomamos ya la decisión de pasar por el quirófano". Como es lógico, en todo el proceso de recuperación, Sandro Ramírez vio como por su cabeza ronzaba la idea de abandonar el fútbol a sus 30 años y así lo recordaba: "He dudado de si podía volver a jugar y lo digo con un nudo en la barriga".

Sandro Ramírez solo piensa en ayudar a Las Palmas

Sandro Ramírez no esconde el agradecimiento que tiene con Las Palmas y por ello en su cabeza no entra el pensar en sí mismo y sí en ayudar al grupo lo máximo posible: "Ahora mismo estoy aquí y solo pienso en el grupo, en el equipo y el club. No es momento de hablar de mí. En mi cabeza solo cabe la idea de ayudar a la UD como sea. No me sentiría bien conmigo mismo si no doy hasta el último aliento que me queda a Las Palmas".

Sobre esa vuelta, Sandro confesó los nervios que tuvo en las horas previas: "Ahora estoy bien. Me gustaría estar mejor, pero después de tanto tiempo, volver a una convocatoria y jugar, ha sido espectacular. He sentido vértigo y ansiedad en las horas previas. No pude ni dormir la siesta. Además, esa ovación que me brindó la afición fue muy emotiva. Solo tengo palabras de agradecimiento".

El momento de Las Palmas y la 'vuelta' de Jesé Rodríguez

Como es lógico, Sandro Ramírez habló del momento de Las Palmas con una racha que ya se extiende a seis encuentros sin conocer la victoria: "Es una competición complicada. Los equipos aprietan y sí, hay que darla la vuelta a la situación, pero sin perder la paciencia. Nos ha ocurrido que hemos ganado encuentros posiblemente sin jugar bien y también partidos que hemos generado muchas ocasiones pero que no hemos logrado sumar los tres puntos. Esto se resuelve con una victoria y lo sabemos, pero no nos debemos volver locos".

Además, elogió a Jesé Rodríguez, el jugador que está 'sosteniendo' en cierta medida la caída de los canarios de los puestos de play off de ascenso a Primera: "Es una persona espectacular y especial. La gente debería conocer bien su calidad humana. Es un talento innato que en su momento sentó en el banquillo a un tal Gareth Bale y que sigue siendo una bestia de la naturaleza".