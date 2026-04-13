Polémica en Granada: A Jorge Pascual le costó la roja tras decir "puto bigotes" al asistente

El Granada CF venció a la Cultural y Deportiva Leonesa en un duelo marcado por la polémica expulsión de Jorge Pascual tras el insulto de "puto bigotes" al asistente

El Granada CF consiguió una victoria clave por 1-0 ante la Cultural y Deportiva Leonesa, un resultado que acerca al equipo a la permanencia en la categoría. Sin embargo, el triunfo quedó completamente empañado por un final lleno de tensión, expulsiones y un acta arbitral muy dura que puede traer consecuencias importantes.

El partido, que parecía controlado en su tramo decisivo, terminó convertido en un escenario de nervios, protestas y decisiones disciplinarias que condicionan el futuro inmediato del equipo dirigido por Pacheta.

Un cierre de partido cargado de tensión

El encuentro alcanzó su punto crítico en los últimos minutos. Con el Granada defendiendo una ventaja mínima, el ambiente se volvió cada vez más caliente. La situación se complicó con varias expulsiones que alteraron el desarrollo del choque y obligaron al equipo a resistir con inferioridad.

Primero llegó la expulsión de Baila Diallo en el minuto 64, dejando a los nazaríes con diez jugadores. Más tarde, en el tiempo añadido, se produjo la acción más polémica del encuentro.

La expulsión de Jorge Pascual y el origen de la polémica

El momento más controvertido tuvo como protagonista a Jorge Pascual, quien fue expulsado en el minuto 90 tras dirigirse al árbitro asistente. Según el acta, el jugador realizó un gesto y pronunció la expresión: “Puto bigotes”, lo que derivó en la tarjeta roja directa.

El asistente informó de inmediato al colegiado principal, Ojaos Valera, quien no dudó en tomar la decisión. La acción se produjo en un contexto de máxima tensión, con el Granada defendiendo el resultado y la Cultural buscando el empate.

El acta arbitral, clave para la sanción

El documento oficial recogió con detalle lo ocurrido: el jugador se dirigió al asistente “en señal de disconformidad” mientras realizaba un gesto en el que simulaba un bigote. Esta descripción será determinante para el posible castigo disciplinario.

Las sanciones podrían oscilar entre varios partidos, ya que el Comité de Competición valorará la gravedad del insulto y el gesto asociado, lo que podría endurecer la decisión final.

Pacheta, molesto pero resignado tras el encuentro

El técnico del Granada no ocultó su sorpresa por la expulsión y dejó claro su punto de vista: “Algo le ha tenido que decir, no sé exactamente qué ha sido, pero en el acta estará reflejado. Si esa jugada no ocurre, seguramente habríamos acabado el partido en el área rival”, explicó Pacheta tras el choque.

Consecuencias deportivas para el Granada

Más allá del resultado, el conjunto nazarí afronta un problema serio de cara a las próximas jornadas. Las bajas de Diallo y Pascual se suman a otras sanciones, dejando al equipo con importantes ausencias para el próximo compromiso ante el Albacete Balompié.

El Granada celebra un triunfo vital para su objetivo, pero el cierre del partido deja un sabor amargo y abre un nuevo frente disciplinario que podría tener impacto en el tramo final de la temporada.