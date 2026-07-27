El Alavés hace oficial el fichaje de Miguel Rodríguez: los detalles del traspaso

El delantero firma un acuerdo hasta 2031 por el conjunto babazorro, siendo un refuerzo más para Quique Sánchez Flores en este mercado de fichajes, junto al de Mikel Rodríguez y Ville Koski

El Alavés ha hecho oficial su tercer fichaje del mercado: Miguel Rodríguez. El delantero ha firmado su traspaso procedente del Utrecht, confirmado su regreso a LaLiga EA Sports tras cuatro temporadas en el Celta de Vigo. Quique Sánchez Flores suma un nuevo refuerzo para su plantilla tras las llegadas de Ville Koski y Mikel Rodríguez. Además, el jugador español ha alcanzado un acuerdo para las próximas cuatro campañas.

Miguel Rodríguez destaca por su desequilibrio en las bandas, pudiendo situarse tanto en la izquierda como en la derecha. Por ello, Quique Sánchez Flores gana verticalidad con el fichaje del delantero español, que llegó a registrar once goles con el Celta de Vigo B, en la temporada 2021/2022. Tras ello, el jugador de 21 años regresa a LaLiga EA Sports para defender la camiseta del Alavés, que vuelve a competir en Primera División.

Así llega Miguel Rodríguez al Deportivo Alavés

Miguel Rodríguez viene de disputar un total de 39 encuentros con el Utrecht, entre todas las competiciones, firmando cinco goles. El delantero ha empeorado sus numeros considerablemente con respecto a la temporada 2024/2025, cuando registró diez tanto con el equipo holandés, con el que disputó la UEFA Europa League pero no pudo superar la fase de liga, quedando en la posición 34º con solo un punto.

Además, el Utrecht, con protagonismo de Miguel Rodríguez, ha acabado en la sexta posición de la tabla en la Eredivisie con 53 puntos. Tras ello, el jugador español, pese a que tenía contrato hasta 2028 con el equipo holandés, ha aceptado la propuesta del Deportivo Alavés, dónde se pondrá a las órdenes de Quique Sánchez Flores. El técnico del equipo babazorro podría considerar al delantero una opción para el once titular.

Miguel Rodríguez ya pisa Vitoria y se presenta ante los aficionados

Miguel Rodríguez ya se encuentra en Vitoria-Gasteiz, dónde ha conocido a sus nuevos compañeros y a Quique Sánchez Flores. Además, el nuevo fichaje del Alavés ha tomado la palabra en las redes sociales del club para dejar un breve mensaje hacia sus aficionados: "Hola albiazules. Ya por aquí con muchas ganas de empezar. Goazen Glorioso". El delantero podría estrenarse este viernes en el partido amistoso ante el Castellón.

No obstante, cabe recordar que Miguel Rodríguez viene de sufrir una importante lesión de rodilla en el mes de marzo, por lo que tuvo que decir adiós a la recta final de la temporada con el Utrecht, así como a los amistosos que ha disputado el equipo holandés. Sin embargo, el delantero del Alavés ya está recuperado y podría ir teniendo minutos poco a poco, aprovechando los amistosos que tiene el conjunto de Quique Sánchez Flores.

Miguel Rodríguez, tercer refuerzo para el Alavés en este mercado de fichajes

Miguel Rodríguez, una de las promesas en España, volverá a LaLiga EA Sports tres años después, una vez cumplida su etapa en el Utrecht, así como en sus categorías inferiores. El delantero firma por su tercer equipo en su carrera profesional tras su paso por el Celta de Vigo, pasando en diferentes momentos por su filial. El jugador de 21 años llegó a disputar hasta 15 encuentros en Primera División durante la temporada 2023/2024.

El Alavés, que anunció el fichaje de Mikel Rodríguez, sigue su puesta a punto en el mercado de este verano con movimientos tanto en el apartado de salidas como en el de entradas. El equipo babazorro también hizo oficial la llegada de Ville Koski, que jugó cedido la pasada campaña en el conjunto de Quique Sánchez Flores. Por otro lado, Víctor Parada ha sido el único que ha dicho adiós, firmando su traspaso al Spartak de Moscú.

Además, el Alavés ha pagado en torno a los dos-tres millones euros por el fichaje de Miguel Rodríguez, para reforzar la delantera del conjunto de Quique Sánchez Flores, dónde se encuentra actualmente Lucas Boyé, Mariano Díaz, Toni Martínez, Aitor Mañas, Ángel Pérez y Abderrahmane Rebbach.