Matarazzo y el momento de despegar: "Queremos conectar con la afición y que se vayan con una alegría"

El técnico del cuadro donostiarra señala que, después de sumar cero puntos en los dos primeros partidos, "no hay mejor día para jugar un gran partido y lograr la victoria" que frente al Espanyol

Pellegrino Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad, ha querido mirar a la temporada de su equipo, más allá de que en las dos primeras jornadas haya perdido de manera consecutiva frente al Real Betis (1-0) y al Real Madrid (4-1). "No hay mejor día para jugar un gran partido y lograr la victoria que mañana. Queremos conectar con la afición y que se vayan a casa con una alegría", ha asegurado el norteamericano en la rueda de prensa previa al choque contra el Espanyol de este sábado (19.00 horas).

El técnico de la Real Sociedad ha señalado que su equipo necesita hacer un partido completo, no únicamente fases dentro de los partidos. "Todos los partidos son importantes, pero está claro que con cero puntos y siendo el primer partido en Anoeta este lo es un poco más. Sentimos que es el momento para hacer un buen partido de continuo, no sólo de jugar bien en tramos", ha dicho.

Matarazzo y el fichaje de Mamadou Sarr

Matarazzo también ha hablado de Mamadou Sarr, primer fichaje de la Real Sociedad este verano. "Es muy posible que esté. Es importante que se integre lo antes posible y que viva la dinámica de un día de partido", ha dicho sobre las posibilidades de que esté en el partido contra el Espanyol. "Estamos muy felices con su firma. Es un jugador joven, pero tiene experiencia en muchas ligas. Es un jugador con un perfil diferente. Estaba un poco triste ayer después ver que yo era un poco más alto. Es un jugador que tiene gran altura, velocidad y también tiene mucha ambición a pesar de su edad. Creemos que encaja muy bien en el equipo", ha añadido el técnico.

Cuestionado por más fichajes, Matarazzo no ha querido desviarse del partido contra el Espanyol. "Estoy muy centrado en el partido de mañana. Sí que tenemos conversaciones sobre otros temas, pero yo estoy centrado en lo de mañana, en el partido contra el Espanyol y en que queremos ganar", ha contestado.

La valoración de Matarazzo del sorteo de la Europa League y los nombres propios

Otro asunto que ha abordado el entrenador es el grupo de la Europa League para la Real Sociedad. Se medirá, tras el sorteo, a la Juventus, Lyon, Bournemouth, Crystal Palace, Viktoria Plzen, Union Saint-Gilloise, Lillestrom y Torreense. "No hace muchos años que pisé la Europa League y tengo muchas expectativas. Tenemos potencial, cualidades y experiencia para hacer grandes cosas esta temporada, y la Europa League es una de ellas", ha indicado Matarazzo.

Además, Matarazzo se ha referido a algunos nombres propios de cara al partido contra el Espanyol: "Oyarzabal está bien, se encuentra bien y volverá a estar en el campo mañana, ya veremos cuanto aguanta. Guedes ya vimos que no está para ser titular, pero es un jugador muy importante para nosotros y puede estar para unos minutos.

Finalmente ha desvelado una conversación que ha mantenido con los porteros de su equipo. "He tenido una conversación muy clara con los porteros sobre mis decisiones. Álex lo tiene claro, estoy encantado con su rendimiento y con cómo ha aceptado la situación para seguir mejorando", ha dicho.