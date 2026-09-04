La Real Sociedad, pendiente de Mikel Oyarzabal

El cuadro donostiarra aún no ha celebrado un gol de su delantero y capitán. El último gol del ariete nacido en Eibar fue el pasado 14 de julio con la Selección española en plena disputa del Mundial

La Real Sociedad sumó este pasado jueves su primer empate de la temporada en el encuentro que le enfrentó en Anoeta al Celta de Vigo. El choque correspondía al duelo de la jornada 6 de LaLiga EA Sports que se adelantó porque ambos contendientes se estrenarán en la fase liga de la Europa League en la fecha en la que se dispute precisamente la sexta jornada del campeonato liguero en España.

Real Sociedad y Celta de Vigo protagonizaron un duelo en el que los de Matarazzo hicieron más méritos para ganar aunque no dispusieron de ocasiones claras. El choque terminó con cinco remates a puerta para los locales y dos para los vigueses. De esos cinco remates de la Real Sociedad, uno fue de Mikel Oyarzabal, que realizó además otro disparo pero fuera de los tres palos.

La Real Sociedad echa de menos a Mikel Oyarzabal

La Real Sociedad no está demasiado inspirada en este arranque de temporada en lo que a resultados se refiere ya que los donostiarras, después de cuatro jornadas disputadas, solo suman cuatro puntos de 12 posibles. Además en relación a los goles marcados, los donostiarras no están sabiendo encontrar la fórmula para perforar las metas rivales y con el empate sin goles de este pasado jueves ante el Celta, ya son dos los partidos en los que los pupilos de Matarazzo no han visto portería. El principal referente en el ataque de la Real Sociedad 'tampoco' está ayudando a que esta dinámica cambie en San Sebastián y es que Mikel Oyarzabal parece tener la pólvora mojada en este arranque de temporada.

La última vez que Mikel Oyarzabal marcó un gol fue vistiendo la camiseta de la Selección española en el Mundial en el que la Roja se coronó como campeona del Mundo. Oyarzabal hizo uno de los dos goles de España en las semifinales que los de Luis de la Fuente disputaron ante la Francia de Mbappé. Oyarzabal concluyó el Mundial con cinco goles y doblete incluido ante Austria en dieciseisavos de final.

Mikel Oyarzabal, el gol de la Real Sociedad

Afirmar que Mikel Oyarzabal es el referente ofensivo de la Real Sociedad no es ninguna tontería ya que los números lo avalan por sí mismo. El pasado curso, el delantero nacido en Eibar marcó 15 goles en 34 apariciones en Liga y fue el único de los delanteros de la Real Sociedad que alcanzó los dos dígitos.

Mikel Oyarzabal en el partido ante el Celta de Vigo

Por detrás quedaron Oskarsson y Gonçalo Guedes. Esta temporada de momento, los tres goles que ha marcado la Real Sociedad en dos encuentros han tenido hasta tres protagonistas diferentes como son Sucic, Barrenetxea y el anteriormente mencionado Oskarsson.

Matarazzo asume el problema del gol en la Real Sociedad

Precisamente este pasado jueves, después de empatar sin goles ante el Celta sin tantos, Matarazzo reconoció la importancia de reencontrarse con los goles: "Escucha, sé que es importante, sé que es importante. Sé la importancia de defender, pero también la importancia de ser capaces de marcar goles en cualquier momento del partido. Así que se trata del equilibrio. Estoy contento de que hoy no hayamos encajado ningún gol y debemos continuar de esa manera. Si hoy hubiésemos ganado el partido 1-0, habría estado más contento que con un 0-0".

Además Matarazzo insistió en no perder las fortalezas ofensivas por estar pendiente de otro aspecto: "Necesitamos entender dónde están las fortalezas de este equipo. Es un equipo muy ofensivo, con mucha calidad ofensiva. Eso es todo lo que estoy diciendo. No podemos perder nuestra fortaleza porque estemos demasiado centrados en la otra parte, en la que seguramente necesitamos mejorar, paso a paso, pero sin perder nuestra mayor fortaleza. Eso es todo lo que estoy diciendo".