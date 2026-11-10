Radu, portero del Celta: "Acepto la crítica deportiva y entiendo que algunos critiquen mi rendimiento, pero no acepto las insinuaciones infundadas"

El cancerbero del Celta y de Rumanía ha salido al paso de los rumores sobre su ausencia con la selección, por lo que ha querido aclarar que arrastra "un problema en el hombro derecho"

Ionut Radu, portero del Celta de Vigo, ha tenido que salir a justificar su ausencia en la selección de Rumanía en este parón de noviembre, con el objetivo de tratar de recuperarse lo antes posible de las molestias que arrastra desde hace "varios meses" en el hombro derecho.

"Es una decisión médica necesaria por mi salud. Desde hace varios meses arrastro un problema en el hombro derecho, el cual me ha obligado a jugar recurriendo a soluciones temporales contra el dolor, bajo las exigencias de un calendario muy cargado de partidos", ha comenzado explicando el meta del Celta de Vigo en una carta publicada en sus redes sociales.

El portero rumano se ha visto obligado a aclarar esta situación después de las críticas surgidas en su país y que han llegado hasta Vigo, con el objetivo de aclarar las dudas sobre su compromiso con el combinado dirigido por el exfutbolista Gheorghe 'Gica' Hagi, quien también reconoció que fue informado de la situación del portero, así como los servicios médicos de la selección, por parte del jefe de los servicios médicos del club gallego, Juan José García Cota, del tratamiento a seguir.

"No se trata de una ausencia injustificada y mucho menos un intento de eludir a la selección nacional"

Imago.

"Durante este tiempo no he podido seguir un plan normal de entrenamiento, y el problema no se puede solucionar indefinidamente limitándose a calmar el dolor. Necesito parar y seguir un tratamiento específico. No se trata de una ausencia injustificada y mucho menos un intento de eludir a la selección nacional", ha aclarado el meta rumano.

Radu lamenta los bulos sobre él

Además, el portero del Celta de Vigo ha lamentado que en los últimos años se hayan propagado todo tipo de historias sobre él, incluida la invención de que sería "una persona inadecuada dentro del vestuario de la selección".

"Acepto la crítica deportiva y entiendo que algunos critiquen mi rendimiento, pero no acepto las insinuaciones infundadas. El respeto por la selección nacional no se mide con declaraciones de cara a la galería ni sacrificando la salud de un jugador con tal de demostrarle algo a alguien", ha indicado Radu, quien recuerda que disputó la semifinal de la repesca de clasificación para el Mundial asumiendo "el riesgo de agravar la lesión que arrastraba en el gemelo".

Rumanía se encuentra en el grupo 4 de la Liga B del torneo europeo, junto a Suecia, Bosnia-Herzegovina y Polonia. Después de cuatro jornadas, el equipo dirigido por Hagi cierra la clasificación, sin un solo punto. Este sábado recibirá a Polonia y cerrará la fase visitando a los bosnios.