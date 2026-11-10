El Lille ata a Nianzou con una inesperada renovación: "Me siento genial, física y deportivamente", asegura el ex del Sevilla

Uno de los negocios más ruinosos de la historia del Sevilla FC se despide de manera definitiva del que ha sido su club durante los últimos cuatro años. Cuando termine su actual contrato con el LOSC seguirá por dos temporadas más, en una noticia celebrada por Olivier Letáng, presidente de la entidad gala

Definitivamente, Tanguy Nianzou es historia en el Sevilla FC﻿. La entidad nervionense tuvo que asumir el pago de una buena parte de la ficha del central francés de 24 años cuando el pasado verano se marchó traspasado al LOSC de Lille francés, liberando un desproporcionado gasto entre amortización de fichaje y la altísima ficha anual que tenía asegurada hasta el final de su contrato, previsto para el próximo 30 de junio de 2027. Aunque, oficialmente, sólo tenía un acuerdo con el club francés hasta finales de la presente campaña, esta semana se ha hecho oficial el acuerdo entre ambas partes y el exblanquirrojo ha posado para los medios de su nuevo equipo justo después de firmar un contrato por dos temporadas más, hasta el 30 de junio de 2029.

"En seis partidos con el LOSC esta temporada -cuatro en la Ligue 1 y dos en la UEFA Champions League-, Tanguy Nianzou ya se ha distinguido por su experiencia al más alto nivel, así como por sus cualidades técnicas y atléticas, cualidades muy valiosas para la plantilla del Lille", ha explicado el portal web del Lille, anunciando el blindaje de un zaguero que arrancó la 2026/2027 siendo baja por lesión y ha tenido que esperar hasta octubre para poder debutar. Incluso llegó a jugar unos minutos con el filial para ganar ritmo y, después, ya se ha tenido que perder también una cita liguera por sanción después de ver su primera cartulina roja en un choque contra al AS Monaco.

Nianzou celebra su renovación con el Lille hasta 2029: "Necesito concentrarme en lo esencial"

"Me siento genial, tanto física como mentalmente, y también con mis compañeros y en el club. Cuando surgió la oportunidad de esta rápida renovación de contrato, no lo dudé. Mis primeros meses me han confirmado que puedo planificar el futuro y eso me hace muy feliz. Ahora, necesito concentrarme en lo esencial: seguir trabajando bien y disfrutar", ha explicado Nianzou en declaraciones remitidas por el propio Lille.

Nianzou seguirá en el Lille hasta 2029.

"Ya estoy pensando en el próximo partido, contra el Rennes, donde tendremos que hacer un gran partido", añadía el pasado sábado, en la previa de un choque que su equipo ganó por 1-2 el domingo y en el que Nianzou jugó los 90 minutos. "Después, aprovecharemos al máximo el próximo parón para volver aún más fuertes contra el Olympique de Lyon﻿. Por supuesto, pienso en la afición: vuestro apoyo significa mucho para mí y espero contar con vuestro respaldo", remarcó el exsevillista.

Olivier Létang señala que la ampliación de contrato de Nianzou es un recurso estratégico

También ha hablado sobre este acuerdo el presidente del Lille, Olivier Létang, que ha elogiado a Nianzou: "Desde su llegada al club este verano, Tanguy se ha consolidado como un jugador clave en nuestra plantilla﻿, aportando una gran experiencia y una actitud impecable". "Esta renovación de contrato se alinea perfectamente con nuestro proyecto deportivo: construir un equipo competitivo y ambicioso, capaz de rendir al máximo nivel. Tanguy posee grandes cualidades, que demuestra partido tras partido, además de un importante potencial de desarrollo. Estamos encantados de seguir creciendo juntos".