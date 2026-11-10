Endrick, sobre Mourinho: "Todos los días viene a verme y me pregunta cómo estoy, pero nunca sobre fútbol, siempre habla de mi vida personal. Valoro mucho eso"
El delantero brasileño ha vuelto a dejar unas interesantes declaraciones desde su país, en la concentración con la selección, donde no descarta nada para el mercado de enero, pero siempre con calma: "Todavía no necesito lanzarme al vacío"
La situación de Endrick en el Real Madrid apenas ha cambiado. El futbolista brasileño, pese a su gran irrupción en el Olímpico de Roma, ha vuelto a caer en el olvido para José Mourinho, por lo que su futuro en el Real Madrid sigue estando más en el aire que nunca.
Pese a todo, Endrick sigue teniendo la confianza de Carlo Ancelotti, que ha vuelto a convocarlo para los partidos de la 'Canarinha' durante este parón frente a Japón y Singapur. Y desde allí, ha hablado sobre su situación en la capital española, donde evidentemente echa en falta más protagonismo.
"Soy muy joven. Todavía no necesito lanzarme al vacío. Solo tengo 20 años y ya veremos qué pasa. Solo quiero jugar, quiero ser feliz, ayudar a mis compañeros... Marcar goles, dar asistencias, como lo hice en Lyon, que fue una de las mejores cosas que me han pasado y una de las épocas más felices de mi vida", explicó sobre su situación en el club blanco, dando pistas de lo que pasa por su cabeza ahora mismo.
"Lyon fue una de las mejores cosas que me han pasado y una de las épocas más felices de mi vida"
Por eso le preguntaron si vuelve a estar pensando en salir cedido en el mes de enero, como lo hizo el año pasado. "No sé qué pasará en enero. Eso está en manos de Dios. Solo pido que se haga lo mejor para mi carrera. Pase lo que pase, pasará. Mantendré los pies en la tierra y daré lo mejor de mí. Madrid es una ciudad maravillosa, pero siempre haré todo lo posible por impulsar mi carrera", confesó el brasileño.
Su relación con Mourinho y Mbappé
También habló Endrick de su relación con José Mourinho, al que tiene en una alta estima. "Todos los días viene a verme y me pregunta cómo estoy, pero nunca sobre fútbol, siempre habla de mi vida personal. Valoro mucho eso. Es uno de los primeros entrenadores que llega, me saluda y me recibe con mucha calidez. Le estoy muy agradecido. Siempre lo daré todo por el Real Madrid, que está por encima de todo, pero con el cariño de Mourinho, doy aún más", reconoció el delantero.
Endrick sabe que la competencia en su posición es enorme y por eso intenta aprender de todos sus compañeros, pero en especial de Kylian Mbappé: "Kylian el segundo mejor jugador del mundo en el último Balón de Oro. Siempre que tengo una oportunidad he dado lo mejor de mí. He estado entrando en los partidos cinco o diez minutos... y contra la Roma y el AEK Atenas aproveché esos momentos".
Endrick, minutos testimoniales esta temporada
La participación de Endrick en el Real Madrid durante la temporada 2026/27 está siendo testimonial. El delantero brasileño apenas ha acumulado alrededor de 140 minutos de juego bajo las órdenes de José Mourinho, una cifra que refleja las dificultades que está encontrando para hacerse un hueco en los planes del técnico portugués.
En total, Endrick ha participado en siete encuentros oficiales, aunque solamente ha sido titular en una ocasión. La mayor parte de sus apariciones han llegado desde el banquillo, con intervenciones de escasa duración que apenas le han permitido tener continuidad sobre el terreno de juego.
Por competiciones, el brasileño suma 84 minutos en LaLiga y 56 en la Champions League. Su actuación más destacada llegó frente a la Roma, partido en el que consiguió marcar un gol y dejó muestras de su potencial ofensivo.
Pese a su juventud y a las expectativas depositadas en él, Endrick sigue sin encontrar el protagonismo que necesita para consolidarse en el equipo blanco. La falta de continuidad supone un obstáculo para su progresión y vuelve a abrir el debate sobre el papel que Mourinho tiene reservado para el delantero en lo que resta de temporada. La opción de volver a salir en enero, está sobre la mesa.