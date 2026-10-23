El agente de Endrick abre la puerta del Real Madrid: ﻿"Tenemos que ver cómo evolucionan antes del próximo mercado de fichajes, veremos qué pasa"

El representante del delantero brasileño asegura que Endrick "ama Madrid" pero que "la duración de una carrera es corta" y "tiene que jugar"

Su aparición estelar de 30 minutos ante la Roma le sirvió a Endrick para reivindicarse ante los ojos de José Mourinho y de toda Europa. El delantero brasileño cambió el partido, marcando además un gol, para que el Real Madrid remontara un 3-1 en los últimos minutos del partido.

El brasileño se ganó la titularidad en el siguiente duelo, ante el Sevilla Fútbol Club, donde disputó 74 minutos, hasta la fecha su mayor presencia en un partido de toda la temporada pues hasta antes del choque de Roma, tan solo había disputado 4 minutos frente al Elche.

Su situación había comenzado a provocar los primeros rumores acerca de una posible salida en el mercado de enero, al igual que hiciera el invierno pasado rumbo al Olympique de Lyon. Se ha hablado de intereses de clubes de la Serie A como la Roma o el Milan, y pese a que en las últimas fechas está teniendo más presencia en el juego, es algo que todavía no se descarta.

Así se ha encargado de aclararlo uno de sus agentes, concretamente el presidente de Roc Nation Sport, su agencia de representación, Michael Yormack. "Creo que es un proceso flexible. Tenemos que ver cómo evolucionan las cosas de aquí a fin de año, antes del próximo mercado de fichajes. Lo visité hace unas semanas en Madrid y tuvimos una charla estupenda, tiene muchas ganas de jugar, así que veremos qué pasa", reconoció el representante en declaraciones a SportsBoom.

Eso sí, Michael Yormack ha dejado claro también que el futbolista ama al Real Madrid por encima de cualquier otro club. "Ama Madrid, ama al equipo y a sus compañeros, pero al fin y al cabo, si piensas en la duración de una carrera, es corta, y quiere aprovecharla al máximo. Creo que su primera opción sería quedarse en el Real Madrid, pero tiene que jugar", ha explicado su agente.

Sobre esa entrada decisiva en su partido contra la Roma, Yormack fue tajante: "Obviamente, entró hace dos partidos, marcó un gol en el último minuto y luego fue titular en el último partido, así que esperemos que tenga buena racha".

Endrick, en busca de un sitio en Madrid, o fuera...

El delantero brasileño Endrick afronta una etapa importante en su trayectoria en el Real Madrid, donde busca ganarse un puesto en la plantilla esta temporada y demostrar el potencial que motivó su fichaje en 2024. Nacido el 21 de julio de 2006, Endrick llegó al conjunto blanco procedente del Palmeiras con la etiqueta de una de las grandes promesas del fútbol brasileño. Su potencia física, velocidad y capacidad goleadora despertaron grandes expectativas desde su incorporación.

Durante la temporada 2024-2025, el atacante disputó 37 partidos oficiales y anotó siete goles. Sin embargo, la competencia por un puesto en el frente ofensivo limitó sus oportunidades de continuidad. La presencia de jugadores como Kylian Mbappé y Vinícius Júnior complicó su camino hacia la titularidad.

En enero de 2026, el brasileño salió cedido al Olympique de Lyon con el objetivo de acumular minutos y continuar su desarrollo profesional. Su paso por el fútbol francés le permitió adquirir experiencia y demostrar sus cualidades en un entorno con mayores oportunidades de participación, marcando ocho goles y firmando ocho asistencias en 21 partidos como futbolista del Lyon.

Tras su regreso al Real Madrid, Endrick afronta el desafío de convencer al cuerpo técnico y encontrar un papel estable dentro del equipo. La competencia en ataque y los problemas físicos han condicionado su participación, por lo que aprovechar cada oportunidad resulta fundamental para su progresión.

A pesar de las dificultades, el delantero mantiene un futuro prometedor gracias a su capacidad para generar peligro, su potencia en los metros finales y su instinto goleador. Su evolución dependerá, en buena medida, de la continuidad que consiga y de su adaptación a las exigencias del conjunto madridista.

Italia, posible destino de Endrick

Desde hace semanas en Italia se habla del interés de clubes como la AS Roma o el AC Milan pero e incluso el Corriere dello Sport quien indica que incluso ya se habría producido los primeros contactos entre las partes.

El medio de comunicación italiano desvela que el brasileño Wesley, lateral derecho de la Roma, ya le ha hablado a Endrick de lo feliz que podría ser en la capital italiana. "Fue Wesley quien escribió a su compatriota, haciéndole saber lo feliz que estaría de recibirlo en Roma en enero y compartir vestuario", explica dicho medio.