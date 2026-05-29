Radu es desconvocado con Rumanía por problemas físicos

El portero del Celta se encontraba concentrado con el combinado de su país para un doble amistoso en los que finalmente no participará e inicia así sus vacaciones

Ionut Andrei Radu, portero del Celta de Vigo, ha sido desconvocado con la selección de Rumanía con la que se encontraba concentrado para un doble amistoso. Unos problemas físicos del guardameta han determinado que finalmente quede liberado e inicie sus vacaciones de verano hasta la vuelta del equipo celtiña con la pretemporada.

Radu estaba estos días con Rumanía para dos partidos amistosos, toda vez que el combinado rumano se quedó fuera del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México en la repesca del pasado mes de marzo. Un duelo contra Georgia, el próximo martes, y Gales, el sábado 6, debían cerrar la temporada del portero del Celta de Vigo, que tan interesante primer año ha firmado con los ceslestes.

Radu y los exámenes médicos de la selección de Rumanía

Sin embargo, problemas físicos han hecho que Radu abandone la concentración. "Se comprobó mediante exámenes médicos que no se puede recuperar a tiempo para los dos partidos de junio y abandonará la concentración", explicaba la Federación Rumana de Fútbol sobre el portero que sufre algunas molestias musculares.

Ya en el último partido liguero del Celta de Vigo, el disputado contra el Sevilla FC en Balaídos, Radu tuvo que ser atendido con algunas molestias físicas. Las mismas que han derivado en en el hecho de que el meta haya sido desconvocado e inicie sus vacaciones. Unas molestias que no reviste mayor gravedad y que no le deben impedir arrancar con normalidad la pretemporada con el cuadro gallego, fechada para el próximo 6 de julio.

El primer año de Radu en el Celta de Vigo ha sido más que interesante. Firmado del Venezia con la carta de libertad, el portero se comprometía con los gallegos por cuatro temporadas. Ya en la primera ha demostrado sus cualidades que, entre otras cuestiones, le ha valido para regresar a la selección de Rumanía después de que no lo hubiera hecho en convocatorias anteriores.

Radu jugó todo en LALIGA

Radu ha sido un jugador de la máxima confianza de Claudio Giráldez en el Celta de Vigo y ha despejado cualquier duda sobre la portería. Tanto es así que ha jugado todos los minutos de los 38 partidos ligueros. Incluso la propia LALIGA lo incluía en el once ideal de la competición que hacía público al acabar el curso. El séptimo portero menos goleado del torneo, en los 38 partidos disputados con el cuadro gallego ha recibido 48 tantos, a una media de 1,26 por encuentro.

El guardameta afrontará su segundo año en el Celta de Vigo con el aval de lo logrado en el primero y con un cuadro celeste que nuevamente disputará la Europa League. Ahora son días de vacaciones para una larga temporada que también termina para Radu, después de abandonar la concentración de Rumanía por las señaladas molestias físicas.

El propio Radu, tras acabar la campaña con el Celta, mostraba lo a gusto que se encontraba en Vigo. "Es mi casa. Me gusta mucho estar aquí. Yo me quedo. No lo tengo que pensar, el Celta me ha dado mucho y yo quiero dar mucho al Celta. Muy feliz por el equipo, por la ciudad, por la afición, por todo lo que ha pasado este año. Estoy muy agradecido. Tenemos que disfrutar de los momentos buenos, tenemos un grupo increíble", comentaba.