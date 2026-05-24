Jannik Sinner abre el debate en Roland Garros y sólo tiene un claro ganador

El debate sobre si alguien puede parar a Sinner en Roland Garros está abierto y los principales analistas del circuito han dado su opinión al respecto

¿Alguién puede ganarle a Jannik Sinner en Roland Garros? Es la pregunta que todos se hacen desde que Carlos Alcaraz abandonó temporalmente el circuito y el italiano siguió encadenando triunfos en los Masters 1.000. Es el debate que se ha abierto en este inicio de Roland Garros, aparte de las quejas por los premios.

Sólo Daniil Medvedev se ha acercado a la posibilidad de dar la sorpresa, pero en un partido en el que Sinner vomitó y tuvo problemas físicos, acabó sacándolo adelante.

Nadie se había presentado en París desde el mejor momento de Rafa Nadal con tanto favoritismo y superioridad sobre el resto.

Hasta las casas de apuestas le dan la razón y le sitúan como claro favorito con porcentajes mejores a los que han podido tener Djokovic o Alcaraz, los favoritos en París de los últimos años. El tenista italiano acumula un 73,5% de opciones de ganar el torneo, mientras que el segundo favorito, Alex Zverev, no llega al 10%.

Los diferentes analistas creen que el único que puede derrotar a Sinner es él mismo, que su físico caiga algún día como ocurrió en París o en Melbourne y pueda aprovecharlo el rival que tenga enfrente. Si no, es muy poco probable que no pueda completar el Grand Slam en París.

Para Boris Becker, a Sinner sólo lo para Alcaraz

"El actual Sinner es el mejor que hemos visto... nunca lo había visto tan fuerte", asegura Boris Becker en Eurosport. El alemán ve a Sinner a un nivel mental superior al resto, físicamente debe estar fuerte para aguantar tanto como lleva y su juego ha crecido mucho en tierra batida con respecto a años anteriores.

"La potencia en sus golpes ha mejorado y su confianza ayuda, además de su técnica. Aprendió a defender mejor y siempre encuentra la forma de volver, incluso cuando lo empujan a la esquina de pista", avisa Becker.

El extenista alemán ve a muchos rivales derrotados antes de entrar en pista. "Los partidos se deciden también con la mente. Con muy pocos jugadores tengo la sensación de que no tienen ninguna opción contra él, y las estadísticas lo demuestran", señala e indica el único que le podría haber ganado: "El único que lo ve de otra forma es Alcaraz".

Alex Corretja cree que el único rival de Sinner es él mismo

Alex Corretja, otro de los habituales analistas del circuito, también entraba en el debate en esta cadena y aseguraba que el triunfo de Sinner en París depende "100% de él". El extenista español considera que sólo el físico podría apartarle del triunfo, pero que lo ve tremendamente centrado en sí mismo, consciente de su uperioridad y le da igual qué rival pueda tener enfrente.

"Pensé que después de Indian Wells y Miami le iba a ser difícil adaptarse a la tierra batida. No tenía mucho tiempo y terminó ganando en Montecarlo. Esa victoria ante Carlos en la final le dio mucha confianza para creer que podía desempeñarse bien en la temporada de tierra", analiza el catalán.

Corretja admite que no sabía si iba a saltarse Madrid y que le vio con alguna duda cuando llegó, pero luego, sobre la pista arrasó a todos sus rivales. "Fue absolutamente increíble. Y luego, en Roma también. Creo que está jugando muy bien, muy sólido y agresivo. Depende mucho de sí mismo. Lo que ha hecho en Roma es muy difícil de entender a menos que tengas tu mente en el lugar perfecto como Jannik ahora mismo", afirma.

Alex Corretja lo ve mentalmente preparado para ganar su quinto Grand Slam y completar así los cuatro grandes, pues ya tiene Wimbledon, el US Open y el Open de Australia. "Él está muy centrado en sí mismo y no le importan los números, los récords, lo que digamos... sólo él mismo. Él es superfavorito, pero necesita ir paso a paso. Roland Garros son otras condiciones, pero él tiene la experiencia y sabe cómo ganar torneos importantes. Creo que está listo y no creo que dependa mucho de los oponentes o de cómo juegue. Dependerá de sí mismo, estar 100% física y mentalmente, porque ha estado mucho tiempo en la pista en los dos últimos meses y es lo único que le podría impedir estar al 100% en París", avisa.

Matts Willander propone un plan para derrotar a Sinner

El exnúmero uno Mats Wilander coincide plenamente con el análisis de Corretja y Becker y propone un 'complot' para poder derrotar a un Sinner que lleva más de tres meses sin perder y cinco Masters 1.000 ganados.

"Creo que lo único que puede impedir que Jannik Sinner gane en París son los otros 127 jugadores. De algún modo, tienen que ponerse de acuerdo y decidir 'aunque vaya a perder este partido contra Jannik, tengo que exigirle al máximo físicamente'. Porque creo que lo único que veo con Jannik es que, si encadena tres o cuatro partidos realmente duros, si tiene mala suerte y se enfrenta al rival equivocado en un día muy caluroso y el partido se alarga ¿cómo se recupera para el siguiente?", expone Wilander.

El sueco ve ese "rival equivocado" a Casper Ruud o a Daniil Medvedev, quienes cree que sí le pueden complicar la vida si llega tocado. "Los únicos riesgos para Sinner son que las cosas ocurran en el momento y lugar equivocados y alguien consiga llevarle a un partido muy duro. Aun así, no creo que puedan ganarle", asume.

Por tanto, como Corretja, sólo ve el físico como único obstáculo que podría frenarle. "Creo que la clave es física, porque a nivel técnico y táctico, el nivel de su tenis y su capacidad para ejecutar distintos golpes hoy en día están un poco por encima del resto. Pero, por supuesto, puedes perder contra alguien. El nivel del circuito masculino es increíble. Casper Ruud está jugando muy bien. Ese 6-4, 6-4 en la final no estuvo tan lejos en términos de tenis. Si es a cinco sets, quizá alguien pueda llevarle a cuatro, y luego otro llevarle otra vez a cuatro, y así sucesivamente. Esa es la única opción que veo", sentencia Mats Wilander.

Frances Tiafoe pide a los demás que crean que pueden ganar a Sinner

Aunque este debate ha sido más de analistas que de jugadores, Frances Tiafoe también se ha implicado y en la previa de Roland Garros no ha dudado en contestar la pregunta.

"Es un jugador increíble, eso está claro, pero tampoco voy a sentarme aquí a ponerlo todavía más en un pedestal", avisa el norteamericano, quien está seguro de que alguien sí puede ganarle. Y que sólo falta que se lo crea.

"Creo que el resto de jugadores debemos convencernos mentalmente de que es posible ganarle. Ahora mismo todos estamos creando una especie de aura alrededor suyo y eso también influye. Por supuesto que está en otra dimensión y haciendo cosas monumentales, pero los mejores jugadores del circuito tienen nivel para competir con él. La clave es conseguir romper esa barrera mental", advierte Tiafoe.