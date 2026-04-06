David Navarro promete pelear hasta el final por la salvación: "No estamos acabados"

David Navarro asegura que el Real Zaragoza sigue vivo y luchará hasta el final pese a la derrota ante el Mirandés

El David Navarro, técnico del Real Zaragoza, se mostró firme tras la derrota del domingo frente al CD Mirandés (1-2) en el Ibercaja Estadio, asegurando que el equipo no ha perdido la motivación ni la confianza para lograr la salvación.

Errores defensivos, la asignatura pendiente

Según Navarro, los fallos defensivos continúan siendo un problema que ya había afectado al equipo contra Deportivo de La Coruña y Leganés. “Podemos hacer más para evitar esos goles. Estamos jugando finales y no podemos permitir errores que nos cuesten puntos”, declaró. El técnico enfatizó la importancia de despejar cualquier balón comprometido: “Si hay que tirarla fuera con la uña, se hace”.

Falta de acierto ofensivo

El entrenador también destacó la ineficiencia en ataque: generar ocasiones y no concretarlas complica cualquier partido. “Tuvimos el 1-0 y debimos hacer el segundo. Ellos nos empataron en una jugada sin aparente peligro”, señaló Navarro, quien subrayó que la precisión frente al arco rival será clave en los próximos encuentros.

Cansancio y calendario apretado

El cansancio por la escasa recuperación tras el partido contra Leganés también fue un factor determinante. Navarro explicó que los cambios tácticos y el desgaste físico condicionaron el desempeño: “No pudimos entrenar desde el último partido y eso afecta al rendimiento. Espero que no vuelva a suceder porque la salud de los jugadores está en riesgo”.

Opinión sobre el arbitraje

Navarro se mostró crítico con algunas decisiones arbitrales, como el penalti a favor del Mirandés y ciertos contactos dentro del área. “Es frustrante ver que jugadas similares reciben sanciones diferentes en la misma semana. El árbitro debe tener criterio y libertad para decidir”, expresó, reclamando uniformidad y sentido común en la aplicación de las normas.

Mensaje a la afición y al equipo

A pesar del golpe, el mensaje de Navarro fue claro: “No estamos acabados, estamos muy vivos y vamos a luchar hasta el final. Sin la afición no hay nada que hacer, y quiero que sientan que seguimos peleando”. El técnico insistió en que los errores defensivos deben reducirse a cero y que la mentalidad ofensiva debe mantenerse para los ocho partidos que restan de la temporada.

Próximos desafíos

El Real Zaragoza deberá aprender de estas derrotas y maximizar cada oportunidad en los partidos que vienen. Navarro concluyó: “Cada jugada cuenta y tenemos que asegurarnos de que los goles que recibamos sean por mérito del rival, no por errores nuestros. Ahora más que nunca, necesitamos concentración, disciplina y el apoyo de nuestra afición”.