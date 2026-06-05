La reconstrucción en el Real Zaragoza empieza con el fichaje de Ibai Gómez en el banquillo

El Real Zaragoza arranca su reconstrucción en Primera RFEF con Ibai Gómez al mando, un técnico llamado a liderar el regreso a Segunda División en un proyecto marcado por el descenso, la falta de gol y una plantilla llena de incógnitas

El Real Zaragoza comienza su reconstrucción de cara a la próxima temporada en Primera RFEF. El descenso del equipo maño procedente de Segunda División ha provocado, entre otras decisiones, un movimiento en el banquillo que ha dejado a David Navarro fuera del club. Por ello, desde la entidad han apostado por el fichaje de Ibai Gómez, que se encontraba sin equipo tras salir del Andorra en el pasado mes de noviembre.

Ibai Gómez comenzará su cuarta temporada al frente de un banquillo, tras pasar anteriormente por las filas del Arenas Club, la selección de República Dominicana y Andorra. De esta manera, el exfutbolista del Athletic Club, entre otros, asumirá el importante desafío de volver a llevar al Real Zaragoza a Segunda División, tras un descenso a Primera RFEF en el que el conjunto que dirigía David Navarro acabó con 36 puntos.

Ibai Gómez aterriza en el Real Zaragoza para liderar un nuevo proyecto en Primera RFEF

En este sentido, Ibai Gómez llega al Real Zaragoza firmando un acuerdo para las dos próximas temporadas, con la opción de ampliar la misma dos campañas más. Por ello, desde la entidad confían en la figura de un entrenador que vendrá acompañado de un staff formado por Iñigo Larriqueta, 'Larri' y David Vinatea, entre otros nombres. Pese a su poca experiencia en los banquillos, el joven técnico de 36 años cuenta con larga trayectoria como jugador.

Ibai Gómez llegó a disputar casi 300 partidos en Primera División, jugando competiciones como la UEFA Champions League y la UEFA Europa League. En su palmarés destacan las dos Supercopas de España que ganó con el Athletic Club de Bilbao en 2015 y 2021, en las dos etapas diferentes que pasó por San Mamés. Tras ello, el reto pasa ahora por cumplir con las expectativas que la entidad del Real Zaragoza ha depositado en su figura.

Ibai Gómez toma el mando en el Zaragoza con el reto de reactivar el ataque de LaLiga Hypermotion

La llegada de Ibai Gómez al Real Zaragoza era un secreto a voces, que confirmó el propio club con un comunicado en el que destaca la trayectoria de su nuevo entrenador: "Es un técnico de pura vocación, que ya siendo adolescente empezó a dirigir a un equipo de niños de 5 años del Santutxu, con el que fue creciendo y acompañándoles en su evolución hasta edad juvenil".

Una de las principales tareas que deberá enfocarse Ibai Gómez en el Real Zaragoza será en la parcela ofensiva. El equipo maño fue el equipo menos goleador de LaLiga Hypermotion con tan solo 35 tantos en 42 jornadas, números que fueron confirmando el descenso del club a Primera RFEF. De hecho, en los últimos ocho partidos de la competición, los zaragocistas lograron anotar tan solo cuatro tantos.

Las cuatro victorias del Real Zaragoza en 2026 complicaron las opciones del equipo de poder descender de categoría, algo que se confirmó tras la derrota ante el Sporting. Por ello, David Navarro da un paso al lado para dejar a Ibai Gómez al frente del banquillo del Ibercaja Estadio. Entre otras cuentas pendientes, el nuevo técnico maño deberá tratar el futuro de jugadores que acaban contrato, como Rober González o El Yamiq.

Ibai Gómez llega a un Real Zaragoza con siete cedidos en el aire y un proyecto por reconstruir

En total, el Real Zaragoza cuenta con hasta siete jugadores cedidos, que podrían volver a sus correspondientes equipos, como son los casos de los dos ya mencionados y Juan Larios, Nikola Cumic, Kenan Kodro, Paul Akoukou, Estaban Andrada, que fue sancionado con 13 partidos, y Adrián Rodríguez.

Con todo ello, Ibai Gómez afrontará una etapa en el Real Zaragoza tras el sabor amargo que le dejaron los cinco meses que estuvo al frente del banquillo del Andorra esta pasada temporada. El técnico de 36 años fue cesado el 23 de noviembre por la mala racha de resultados del equipo en LaLiga Hypermotion, dónde finalmente han acabado en la décimotercera posición de la tabla con 58 puntos, confirmando la salvación.