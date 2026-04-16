David Navarro suma dos buenas noticias en el Real Zaragoza: regresan Rober González y Keidi Bare

El técnico maño ha recuperado al centrocampista albanés y al delantero español, que no entraron en la convocatoria para el partido de la pasada jornada de LaLigs Hypermotion, ante el Córdoba. Por ello, apuntan a tener luz ver para la visita del Ceuta al Ibercaja Estadio

El Real Zaragoza pone en el foco en la nueva 'final' en LaLiga Hypermotion, que será el encuentro ante el Ceuta de este sábado en el Ibercaja Estadio, correspondiente a la jornada número 36. Para ello, David Navarro ha recibido muy buenas noticias de cara a un decisivo duelo para lograr la permanencia en Segunda División, dónde se sitúan actualmente décimo novenos con 34 puntos.

De esta manera, David Navarro ha recuperado a Keidi Bare y Rober González, que se cayeron de la convocatoria para el choque ante el Córdoba de la jornada anterior. Por ello, el centrocampista de Albania y el delantero español apuntan a volver a la lista del Real Zaragoza y tener de nuevo minutos en el choque de LaLiga Hypermotion.

Rober González, un refuerzo necesario para David Navarro ante el Ceuta

Rober González está siendo importante en el Real Zaragoza desde su llegada en el pasado mercado de fichajes de enero. El delantero de 25 años se estrenó en el encuentro ante el Albacete en el Carlos Belmonte, correspondiente a la jornada 24 de LaLiga Hypermotion. Tras ello, el jugador cedido por el Nijmegen ha sido titular en el resto de partidos que ha disputado el conjunto maño, excepto en el de la semana pasada por una contractura en los isquios.

En este sentido, su protagonismo con David Navarro en el Real Zaragoza le ha llevado a lograr su primer gol, que fue en la victoria ante el Almería en el Ibercaja Estadio. El delantero también ha logrado una asistencia en el empate frente al Eibar. Por ello, su disponibilidad se antoja clave en un club que se encuentra en negociaciones con fichajes de Primera RFEF.

David Navarro, entregado al trabajo de Rober González en el Real Zaragoza

Rober González ha caído de pie en el Real Zaragoza. Sus actuaciones en el terreno de juego han convencido a un David Navarro que no tiene dudas con su apuesta en el once titular, tal y como lo recogen los datos. Además, el propio entrenador maño no dudó en elogiarle en recientes declaraciones: "No soy mucho de mirar datos, porque son muy traidores hacia un lado u otro, pero nos da mucho en ataque y en defensa".

El técnico del Real Zaragoza apuntó, sobre Rober González, que "el primer día hizo 12 kilómetros, que es una barbaridad para un atacante, y en otro partido fue el que más balones recuperó. Rober recupera a través de la inteligencia". Por ello, tras entrenar en el día de ayer con el resto de sus compañeros, todo parece indicar que tendrá minutos en la 'final' ante el Ceuta del sábado en el Ibercaja Estadio, que dará comienzo a las 16:15 horas.

Keidi Bare espera el alta médica tras no jugar contra el Córdoba

Por otro lado, Keidi Bare fue otra de las grandes noticias de la semana por su entrenamiento con el resto del grupo. El centrocampista de 28 años sufrió una sobrecarga que le impidió estar presente en las diferente sesiones dirigidas por David Navarro, así como en el choque ante el Córdoba del pasado sábado, dónde el Real Zaragoza cayó derrotado 1-0 en El Arcángel.

Keidi Bare está sufriendo diferentes problemas musculares en la que es su segunda temporada en el Real Zaragoza, que recibió un daro de Rubén Sellés recientemente. El jugador de Albania, por su parte, destacó sus contratiempos esta campaña en estas declaraciones: "Estoy jodido porque todos los jugadores queremos estar con el equipo sin lesionarnos. En mis dos últimas temporadas aquí no me han ayudado las lesiones. Sin ellas soy otro jugador, pero lo dejo atrás".

Las siete 'finales' del Real Zaragoza a LaLiga Hypermotion

El Real Zaragoza encara el final de temporada con el objetivo de lograr la permanencia en Primera División. En este sentido, el conjunto de David Maño recibirá al Ceuta este sábado en el Ibercaja Estadio. Tras ello, el equipo maño visitará el Alcoraz para verse las caras con el Huesca. La siguiente jornada, par abrir el mes de mayo, será frente al Granada, antes de visitar al Real Valladolid.

Por último, el Real Zaragoza tendrá tres jornadas que serán determinantes, con la visita del Sporting al Ibercaja Estadio, el choque ante Las Palmas en el Estadio de Gran Canaria y cerrarán la temporada en LaLiga Hypermotion, ante su afición, con el encuentro de la jornada 42 frente al Málaga.