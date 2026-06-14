Monchi defiende su apuesta por Manolo González: "Ha conseguido los objetivos"

Monchi aterriza en el Espanyol con un plan nítido basado en nuevas vías de detección para evitar repetir los errores del último tramo de temporada, además de reafirmar su confianza en Manolo González: "Es una persona que entiende y comparte la filosofía de la dirección deportiva"

Monchi ya trabaja en la planificación de la temporada como nuevo director deportivo del Espanyol. El de San Fernando ha dejado clara sus intenciones en el mercado de fichajes, dando protagonismo a un Manolo González que seguirá vinculado a la entidad perica pese a la mala dinámica de resultados en la segunda vuelta de LaLiga. Sobre Fran Garagarza, además, ha confesado que "no hace falta que diga yo cuál es su currículo".

Además, Monchi, en una entrevista con EFE, sacó también su lado más personal, confesando que "soy trabajador y me ilusiono rápido". Por ello, en sus primeros meses al frente de la dirección deportiva del Espanyol, el de San Fernando cuenta con grandes expectactivas para mejorar la plantilla de Manolo González de cara a la siguiente temporada, con el objetivo de que no ocurra lo sucedido en el tramo final de la pasada campaña.

Monchi: "No he venido a sacar conejos de la chistera"

Por un lado, Monchi volvió a dejar clara sus intenciones en el mercado de fichajes con el Espanyol: "No he venido a sacar conejos de la chistera. Cuando descubrimos a Dani Alves, en ese terreno solo estábamos nosotros y ahora puede haber 150 equipos. Ahora hay que buscar otras fuentes de información, adelantarse en otros momentos y también encontrar a ese jugador que por X motivos no ha triunfado en otro equipo, que puede pasar".

El de San Fernando afirmó que es "trabajador y me ilusiono rápido, pero también me gusta devolver con cariño, con aprecio y con resultados la confianza que alguien ha depositado en mí. Confío mucho en las personas que trabajan conmigo. Luego, hay un poco de intuición, que eso evidentemente va con cada uno. Y también soy una persona que está muy abierta a todo aquello en lo que la tecnología nos pueda ayudar".

Monchi: "Soy un obseso de estar cerca de la persona"

En este sentido, Monchi habló de los posibles cambios que puede tener un jugador con respecto a su anterior equipo: "No se trata de si el jugador es bueno o malo, sino de si te ofrece rendimiento. ¿Cuántos jugadores conocemos que en un club no han rendido y en otros han dado un buen nivel? ¿Qué pasa, que eran distintos? No, eran el mismo. Lo que pasa es que ha encontrado el hábitat, el entorno, el entrenador, la confianza, el esquema, el modelo de juego que va más acorde con él".

Por ello, el director deportivo del Espanyol afirmó que "el rendimiento del jugador depende del bienestar de la persona, y soy un obseso de estar cerca de la persona, porque cerca del jugador ya está el entrenador y el preparador físico. Hay que intentar generar entornos de trabajo donde la persona se encuentre tranquila, para que el jugador pueda estar centrado".

Monchi lo deja claro con Manolo: "Entiende y comparte la filosofía de la dirección deportiva"

Además, Monchi defendió su apuesta por Manolo González, al igual que hizo en su presentación oficial con el Espanyol: "Ahora tenemos que buscar la estabilidad, y esa estabilidad tiene que ser mirando hacia arriba. Manolo sigue siendo entrenador del Espanyol, primero de todo, porque en las tres temporadas que ha estado dirigiendo al equipo ha conseguido los objetivos".

El director deportivo del Espanyol, que puede estar detrás de Tsygankov, afirmó que Manola González "es una persona que entiende y comparte la filosofía de la dirección deportiva. Después de su familia, la persona más feliz por que le vaya bien a Manolo seré yo. Mi forma de entender la relación con el entrenador es invirtiendo la pirámide de jerarquía que debe haber en la estructura de un club y poniéndome a las órdenes del entrenador para ayudarlo en lo que creo necesario".